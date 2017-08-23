prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2017, 02:07

Published 23 августа 2017, 02:07

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Баба Лена рассказала о своей поездке в Германию с байкерами

23 августа 2017, 02:07

Известная красноярская путешественница Елена Ерхова поделилась своими впечатлениями о путешествии в Германию в компании байкеров.

Напомним, баба Лена приехала в немецкий Кассель на мотоцикле. Среди ее подписчиков в инстаграме оказались байкеры, которые предложили бабушке присоединиться к мотопробегу. 

В инстаграме бабы Лены пишут, что она сходила на концерт группы Cosmonautix, которая совмещает фольклор, польку, рок и ска. Также путешественница посетила городские достопримечательности, дала интервью местным журналистам и сходила на выставку современного искусства «documenta».

«Перед Бабой Леной не смог устоять даже бургомистр Касселя Кристиан Гезелле. В городской ратуше ей и байкерам из Нового Уренгоя был оказан очень теплый прием, — пишут в инстаграме Елены Михайловны. — Бабушка получила специальную символическую награду за свои путешествия „TravelleresUnlimited“, которую ей вручили Wintershall и город Кассель. А еще бабушкино имя теперь значится в книге почетных гостей города!»

Фото: инстаграм babushka_1927

#Алёна Аракчеева#Люди#Новости
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика