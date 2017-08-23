Баба Лена рассказала о своей поездке в Германию с байкерами

Известная красноярская путешественница Елена Ерхова поделилась своими впечатлениями о путешествии в Германию в компании байкеров.

Напомним, баба Лена приехала в немецкий Кассель на мотоцикле. Среди ее подписчиков в инстаграме оказались байкеры, которые предложили бабушке присоединиться к мотопробегу.