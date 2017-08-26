Микроавтобус с 13 пассажирами съехал с дороги и рухнул в реку

Posted 26 августа 2017, 05:07
Published 26 августа 2017, 05:07
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Сегодня, 26 августа, в Курагинском районе микроавтобус слетел с трассы и рухнул в реку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
ДТП произошло ночью на 169 км автодороги «Саяны» около поселка Кошурниково. Водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением, съехал в кювет и упал в реку Джебь. По предварительным данным, автобус ехал из Кызыла в Иркутск. В нем находились 13 пассажиров и 2 водителя. Четверо пассажиров промокли, и их увезли в больницу. Никто не пострадал.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93