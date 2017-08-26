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Posted 26 августа 2017, 05:07

Published 26 августа 2017, 05:07

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Микроавтобус с 13 пассажирами съехал с дороги и рухнул в реку

26 августа 2017, 05:07

Сегодня, 26 августа, в Курагинском районе микроавтобус слетел с трассы и рухнул в реку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ДТП произошло ночью на 169 км автодороги «Саяны» около поселка Кошурниково. Водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением, съехал в кювет и упал в реку Джебь. По предварительным данным, автобус ехал из Кызыла в Иркутск. В нем находились 13 пассажиров и 2 водителя. Четверо пассажиров промокли, и их увезли в больницу. Никто не пострадал.

Фото: краевая полиция

«В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется: имел ли данный водитель лицензию на перевозку пассажиров, - сообщили в полиции.






#Нарина Георгян#Происшествия#Новости
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