Микроавтобус с 13 пассажирами съехал с дороги и рухнул в реку

Сегодня, 26 августа, в Курагинском районе микроавтобус слетел с трассы и рухнул в реку. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ДТП произошло ночью на 169 км автодороги «Саяны» около поселка Кошурниково. Водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением, съехал в кювет и упал в реку Джебь. По предварительным данным, автобус ехал из Кызыла в Иркутск. В нем находились 13 пассажиров и 2 водителя. Четверо пассажиров промокли, и их увезли в больницу. Никто не пострадал.