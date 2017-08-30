prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2017, 04:24

Published 30 августа 2017, 04:24

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Дома в районе Покровки застелило клубами дыма

30 августа 2017, 04:24

В Центральном районе Красноярска, в районе Покровки, произошел пожар. Об этом «Проспекту Мира» сообщили читатели.

Очевидцы в группе «ЧП Красноярск» пишут, что горит строящийся дом, и жалуются на запах. Позднее в пресс-службе управления МЧС по краю «ПМ» пояснили, что горят стройматериалы на стройке дома, подробности обещали сообщить позднее. 

Добавим, столбы дыма заметны в разных местах города, например, в центре и на Предмостной. 

Обновление: в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар на Линейной, 22 еще тушат, пламя сбили, но пожарные продолжают проливать территорию. По предварительной информации, площадь пожара составила 80 квадратных метров. 

#Алёна Аракчеева#Видео#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика