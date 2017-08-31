Эксперты осмотрели ремонтируемый Коммунальный мост и нашли нарушения

Эксперты федерального управления автомобильных дорог «Байкал» представили результаты осмотра ремонтируемого Коммунального моста. Отчет о проделанной работе они направили депутату заксобрания Илье Зайцеву.

Напомним, ранее депутат опубликовал на своем сайте материал «Коррупционный скандал с ремонтом Коммунального моста». Ссылаясь на своего эксперта он утверждал, что при ремонте используют материалы, которые никогда не применялись на мостовых сооружениях и не имеют разрешительных документов. Также, по словам Зайцева, на некоторых участках моста увеличили толщину бетона, что может дать дополнительную нагрузку, которая не была предусмотрена проектной документацией. Депутат рассказывал, что не предназначенные для реконструкции моста материалы закупались у фирмы, близкой к заказчику ремонта — муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Зайцев направил всю имеющуюся информацию в прокуратуру края, ФКУ «Байкал», контролирующим реализацию программы в нашем крае, и министру транспорта Красноярского края.

И вот сегодня, 31 августа, депутат получил ответ от «Байкала». В документе, подписанном начальником управления Сергеем Аникиным, сказано, что эксперты провели «визуальный осмотр» Коммунального моста накануне. Специалисты выявили несоответствия проекту и нормативным документам в следующих элементах моста:

«Устройство накладной плиты усиления выполнено без анкеровки в существующую плиту пролетных строений; несоответствие технологии бетонирования при устройстве накладной плиты; несоответствие при армировании конструкций; несоответствие в устройстве деформационных швов; несоответствия применения материалов для устройства гидроизоляции водоотводных труб проекту», — сказано в ответе депутату.

Отметим, специалисты обещали направить результаты проверки в «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Тем временем Владимир Егоров, владелец строительной компании «Сибиряк» — подрядчика ремонта Коммунального моста, заявил журналистам, что ремонтировать сооружение закончат 6 октября.

«Каждое решение согласовываем с проектировщиками. Мы ничего не делаем хуже, мы наоборот делаем лучше. Вот это надо понять», — заявил Егоров.

Добавим, ранее капитальный ремонт Коммунального моста также раскритиковал строитель со стажем более 10 лет Тимофей Писаревский.

Фотографии: Тимофей Писаревский