Красноярский стадион попал в список вредоносных предприятий

Posted 4 сентября 2017, 10:43
Published 4 сентября 2017, 10:43
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Лыжный стадион «Ветлужанка», расположенный на улице Елены Стасовой, попал в список объектов, которые должны снижать количество выбросов в период неблагоприятных метеоусловий (по-другому — в периоды «черного неба»). Такой вердикт вынесло Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Главной причиной такого решения стали многочисленные жалобы людей на дым из котельной, которая зимой отапливает помещения стадиона.
«Сотрудникам спортивного объекта необходимо разработать и представить нам планы по снижению выбросов в период НМУ. Кроме того, они должны ежедневно отчитываться о результатах снижения нагрузки», — пояснили в министерстве.
Помимо лыжного стадиона в список таких предприятий попали типография «Комсомольская правда», завод «Красноярский хлеб», завод холодильников «Бирюса» и конструкторское бюро «Геофизика».