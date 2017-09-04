Красноярский стадион попал в список вредоносных предприятий

Лыжный стадион «Ветлужанка», расположенный на улице Елены Стасовой, попал в список объектов, которые должны снижать количество выбросов в период неблагоприятных метеоусловий (по-другому — в периоды «черного неба»). Такой вердикт вынесло Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

