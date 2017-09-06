7 мест в Красноярске, где можно вдоволь пострелять

Иногда жизнь доводит до того, что невыносимо хочется стрелять. К счастью, в Красноярске есть организации, которые могут предоставить вам такую возможность без вреда для окружающих.

Красноярский стрелковый комплекс «Кубеково»

Глубокий обход Красноярска, автодорога, 20,1 км

Место, где можно стрелять практически из чего угодно и во что угодно. Например, из гладкоствола по тарелочкам или из пистолета по мишеням. Если боитесь громких звуков, возьмите лук или займитесь метанием ножей. Можно пострелять всей семьей, вооружив отпрыска пневматикой. В общем, любые формы утоления кровожадности за ваши деньги.

Кстати, о ценах: выстрел из пистолета обойдётся в 50 рублей, из лука 5 рублей, час практической стрельбы — 500 рублей.