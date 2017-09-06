prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2017, 10:30

Published 6 сентября 2017, 10:30

Modified 29 мая 2023, 09:20

Updated 29 мая 2023, 09:20

7 мест в Красноярске, где можно вдоволь пострелять

6 сентября 2017, 10:30

Иногда жизнь доводит до того, что невыносимо хочется стрелять. К счастью, в Красноярске есть организации, которые могут предоставить вам такую возможность без вреда для окружающих. 

Красноярский стрелковый комплекс «Кубеково» 

Глубокий обход Красноярска, автодорога, 20,1 км

Место, где можно стрелять практически из чего угодно и во что угодно. Например, из гладкоствола по тарелочкам или из пистолета по мишеням. Если боитесь громких звуков, возьмите лук или займитесь метанием ножей. Можно пострелять всей семьей, вооружив отпрыска пневматикой. В общем, любые формы утоления кровожадности за ваши деньги. 

Кстати, о ценах: выстрел из пистолета обойдётся в 50 рублей, из лука 5 рублей, час практической стрельбы — 500 рублей.

Региональный центр подготовки 

Академика Павлова,1, строение 2

Главное назначение организации — обучение частных охранников, но даже если в ваши планы не входит разгадывание сканвордов на ресепшене, прийти сюда всё равно стоит. Можно взять учебное занятие «Первый выстрел» и, пройдя инструктаж, всадить в мишень 10 пуль из боевого оружия (удовольствие обойдётся в 1200 рублей). Или за 2500 пройти программу «Боевой карабин» и 25 раз шмальнуть из «Сайги». А самые охочие до пальбы могут взять программу «Пистолет. Карабин. Пистолет» и вдоволь настреляться сразу из всего. Обойдется такое удовольствие в 6000 рублей.

Airpark Кузнецово

Боевого оружия вам не дадут — не стрельбище все-таки , а семейный парк — зато разрешат пострелять из разной пневматики, которая на вид почти как настоящая и даже имеет оптический прицел; или испытать свои силы в состязании лучников и арбалетчиков. 10 выстрелов из пневматики обойдутся в 50 рублей, пять выстрелов из лука или арбалета — 50.

Краевой спортивно-стрелковый клуб 

Кольцевая, 1б

Никакого гламура и выпендрежа, просто тир, в который приходишь, платишь, в зависимости от выбора оружия и количества патронов, от 200 до 3000 рублей — и стреляешь. В арсенале винтовки, карабины, револьверы, пистолеты, учебный автомат Калашникова, гладкоствольное и газовое оружие. Здесь же можно прослушать курс по безопасному обращению с оружием от инструктора и пройти аттестацию на выдачу собственного ствола.

Спортивно-стрелковый клуб «Динамо»

Ленинградская, 48

Иметь свой собственный стрелковый клуб МВД сам бог велел, так что пользуйтесь. Аренда галереи 25-метрового стрелкового тира на час — 1400 рублей, 50-метрового — 2500 рублей.  Выстрел из пистолета калибром 5,6 мм — 25 рублей, 9 мм — 35 рублей.

Арбалетно-лучный клуб «Стрела» 

ул. Ленина, 170а

Из чего здесь стреляют, понятно из названия. Клуб обещает каждого научить обращаться с луком на уровне Робин Гуда — ну или хотя бы дать любому желающему попускать стрелы в мишень. Час свободной стрельбы обойдется в 500 рублей, месяц занятий в группе с инструктором — 1800. Ну а самые богатые могут заказать выездной тир на дом по 12 000 рублей за 2 часа.

#Василий Прокушев#Развлечения#Гиды
Подпишитесь