На Киренского строят подземный переход и временно меняют схему движения

В Красноярске возле остановки «Луначарского» (улица Киренского) строят подземный пешеходный переход. Этот переход предусмотрен проектом строительства дороги в створе улицы Волочаевской.
Из-за строительных работ с 9 сентября по 20 октября на некоторых участках будет запрещен проезд, также немного поменяется схема движения автобусов.
Проезд для транспорта будет закрыт:
- по Киренского от Пролетарской до ул. Михаила Годенко
Движение будет запрещено:
- направо с Копылова на Киренского в районе дома № 142 по Копылова
- с Копылова на Киренского в районе дома № 67 по Киренского
На таких участках будет организовано одностороннее движение:
- по Киренского от Пролетарской до Копылова
- по Пролетарской от Партизанской до Киренского
- по Корнеева от Красной Армии до Копылова