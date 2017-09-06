На Киренского строят подземный переход и временно меняют схему движения

В Красноярске возле остановки «Луначарского» (улица Киренского) строят подземный пешеходный переход. Этот переход предусмотрен проектом строительства дороги в створе улицы Волочаевской.

Из-за строительных работ с 9 сентября по 20 октября на некоторых участках будет запрещен проезд, также немного поменяется схема движения автобусов.

Проезд для транспорта будет закрыт:

по Киренского от Пролетарской до ул. Михаила Годенко

Движение будет запрещено:

направо с Копылова на Киренского в районе дома № 142 по Копылова

с Копылова на Киренского в районе дома № 67 по Киренского

На таких участках будет организовано одностороннее движение:

по Киренского от Пролетарской до Копылова

по Пролетарской от Партизанской до Киренского

по Корнеева от Красной Армии до Копылова