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Posted 6 сентября 2017, 01:55

Published 6 сентября 2017, 01:55

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

На Киренского строят подземный переход и временно меняют схему движения

6 сентября 2017, 01:55

В Красноярске возле остановки «Луначарского» (улица Киренского) строят подземный пешеходный переход. Этот переход предусмотрен проектом строительства дороги в створе улицы Волочаевской. 

Из-за строительных работ с 9 сентября по 20 октября на некоторых участках будет запрещен проезд, также немного поменяется схема движения автобусов.

Проезд для транспорта будет закрыт:

  • по Киренского от Пролетарской до ул. Михаила Годенко

Движение будет запрещено:

  • направо с Копылова на Киренского в районе дома № 142 по Копылова
  • с Копылова на Киренского в районе дома № 67 по Киренского

На таких участках будет организовано одностороннее движение:

  • по Киренского от Пролетарской до Копылова
  • по Пролетарской от Партизанской до Киренского
  • по Корнеева от Красной Армии до Копылова

Будет изменена схема движения общественного транспорта:

  • со стороны Студгородка в направлении Свободного движение автобусов маршрутов №№ 2, 38, 76 будет осуществляться по схеме: Киренского – Красной Армии – Корнеева – Копылова – Киренского и далее по своим схемам движения
  • со стороны Свободного в направлении Студгородка движение автобусов маршрутов №№ 2, 38, 76 будет осуществляться по схеме: Киренского – Копылова – Пролетарская – Киренского и далее по своим схемам движения
  • со стороны Студгородка в направлении СФУ движение автобусов маршрута № 35 будет осуществляться по схеме: Киренского – Красной Армии – Корнеева – Копылова – М. Годенко и далее по своей схеме движения
  • со стороны СФУ до Студгородка движение автобусов маршрута № 35 будет осуществляться по схеме: М. Годенко – Копылова – Пролетарская – Киренского и далее по своей схеме движения
  • движение троллейбусов маршрута № 5 «Железнодорожный вокзал – Студгородок» будет осуществляться по Копылова без заезда на Маерчака и Свободный 
  • Уточнить информацию о движении общественного транспорта можно по телефону 256-84-00 или на сайте «Красноярскгортранса». 
#Алёна Аракчеева#Город#Новости
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