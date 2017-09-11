Мэр должен ответить: официальное приглашение главе города на прогулку по Красноярску

За пять лет к главе города Эдхаму Акбулатову накопилось множество вопросов. И хотя теперь он и не обязан отчитываться перед избирателями, избиратели в лице «Проспекта Мира» уверены — какую-то толику демократии и открытости красноярцы заслуживают.

Эдхам Шукриевич, 10 сентября официально закончился ваш срок полномочий. С высокой долей вероятности через несколько недель вы опять станете полноправным градоначальником — это произойдет вне зависимости от воли красноярцев.

Вы не можете не знать всех этих городских мемов: «При Пимашкове такого не было», «стопЭдхам», «Эдхам, уходи» и прочих. Вам про них наверняка докладывали, если нет — увольте тех, кто должен был. И хотя негатив раздувается в том числе вашими политическими противниками (например, автонаклейки типа «Верните Пимашкова» с телефоном-автоответчиком и т.д.), нельзя не признать: при Пимашкове такого действительно не было.

Не ощущалась столь сильно общая коммунальная запущенность, не была так очевидна нехватка техники у коммунальных служб, не было такого количества неработающих светофоров и настолько бездарных и наглых подрядчиков.

Почему на недавно отремонтированных дорогах и тротуарах после сильного дождя повсеместно провалился грунт? Почему затапливаемых улиц стало больше — причем, опять же, за счет свежеотремонтированных дорог? Виноваты высокие бордюры? Что не так с декларированной вами когда-то системой «деньги подрядчикам только после проверки работ»?

Почему хронически не хватает водооткачивающей техники во время потопа, снегоуборочной во время первого снегопада, промышленных пылесосов во время ремонта улиц? Это нормально, когда на проспекте Мира прохожих с ног до головы среди бела дня засыпает дорожной пылью? Почему почти ни один большой ремонт за пять лет не укладывался в объявленные сроки?