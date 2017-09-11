prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2017, 11:06

Published 11 сентября 2017, 11:06

Modified 29 мая 2023, 09:20

Updated 29 мая 2023, 09:20

Мэр должен ответить: официальное приглашение главе города на прогулку по Красноярску

11 сентября 2017, 11:06

За пять лет к главе города Эдхаму Акбулатову накопилось множество вопросов. И хотя теперь он и не обязан отчитываться перед избирателями, избиратели в лице «Проспекта Мира» уверены — какую-то толику демократии и открытости красноярцы заслуживают.

Эдхам Шукриевич, 10 сентября официально закончился ваш срок полномочий. С высокой долей вероятности через несколько недель вы опять станете полноправным градоначальником — это произойдет вне зависимости от воли красноярцев.

Вы не можете не знать всех этих городских мемов: «При Пимашкове такого не было», «стопЭдхам», «Эдхам, уходи» и прочих. Вам про них наверняка докладывали, если нет — увольте тех, кто должен был. И хотя негатив раздувается в том числе вашими политическими противниками (например, автонаклейки типа «Верните Пимашкова» с телефоном-автоответчиком и т.д.), нельзя не признать: при Пимашкове такого действительно не было.

Не ощущалась столь сильно общая коммунальная запущенность, не была так очевидна нехватка техники у коммунальных служб, не было такого количества неработающих светофоров и настолько бездарных и наглых подрядчиков. 

Почему на недавно отремонтированных дорогах и тротуарах после сильного дождя повсеместно провалился грунт? Почему затапливаемых улиц стало больше — причем, опять же, за счет свежеотремонтированных дорог? Виноваты высокие бордюры? Что не так с декларированной вами когда-то системой «деньги подрядчикам только после проверки работ»?

Почему хронически не хватает водооткачивающей техники во время потопа, снегоуборочной во время первого снегопада, промышленных пылесосов во время ремонта улиц? Это нормально, когда на проспекте Мира прохожих с ног до головы среди бела дня засыпает дорожной пылью? Почему почти ни один большой ремонт за пять лет не укладывался в объявленные сроки?

Кто, в конце концов, эти люди, которые теперь разрабатывают проекты реконструкций и капремонтов в Красноярске? Из какой логики они исходят? Почему от их лица практически всегда говорит некий «промышленный дизайнер», за которым тянется длинный шлейф невыполненных обязательств и тёмных историй? Неужели вас не смущает, что градостроительные подряды систематически выигрывает фирма, связанная с сыном начальника градостроительного департамента?

И, как бы смешно это ни звучало, но где тот самый миллион деревьев, который вы когда-то обещали, и почему вместо него вокруг пеньки и сухостой? 

Это не обвинения, Эдхам Шукриевич, это вопросы — логичные вопросы к главе города, который собирается выдвигаться на новый срок. Понятно, что переизбирать вас теперь не нам, но именно благодаря жителям города вы оказались в кресле градоначальника. Подавляющее большинство сотрудников «Проспекта Мира» — из тех, кто еще ходит на выборы — голосовали за вас. Да, Эдхам Шукриевич, за вас проголосовали не только подневольные бюджетники. Мы хотим знать, что стало с городом за пять лет.

Мы не сгущаем краски: есть и развязка на Брянской, и четвертый мост, и объекты Универсиады. Но не надо всех этих разговоров про «смотреть вперед» и «поступательное развитие» — мы уже развились до десятков микрорайонов без ливневок, без нормальных дворов, без парковок, со старыми подстанциями, готовыми в любой момент выйти из строя.

Если во время кадровых перестановок в начале своего правления вы порушили какие-то годами отстраивавшиеся коррупционные алгоритмы, про которые не можете говорить, находясь в системе, вы хоть подмигните. Если вы правда оказались плохим мэром и управляете городом вынужденно, просто из-за кадрового голода — тоже подмигните. Хотя бы в личку, хотя бы через пресс-секретаря. Мы никому не скажем — хотя и молчание тоже будет ответом.

Если же вам есть что ответить, то пойдемте погуляем по городу — прямо по раскуроченному проспекту Мира или сотрясаемому коррупционными скандалами Коммунальному мосту. Если вы собираетесь еще пять лет ходить по этому городу как его глава, то давайте сделаем Красноярск немного понятнее.

P.S. для дорогих читателей: если вас тоже интересуют ответы на эти вопросы, то расшарьте пост у себя на странице — пусть Эдхам Шукриевич и его советники не думают, что всем всё равно

#Алексей Макеев#Город#Истории
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика