В красноярском «Историческом квартале» началась реконструкция
11 сентября 2017, 12:02
В Красноярске началась реконструкция «Исторического квартала». Первый дом, где начали работы, находится по адресу Карла Маркса, 38.
«На первом этаже будет кофейня, на втором этаже планируется ресторан, — рассказывает председатель совета директоров ПАО «Исторической квартал» Константин Сенченко. — Здание было построено 140 лет назад в 1875 году и было одноэтажным, потом несколько раз перестраивалось, и невозможно сегодня вернуть его к первоначальному состоянию, но это и не нужно. Было принято решение вернуться к историческому периоду 1907-1913, и, исходя из этого — дальше отрабатывалась документация, какие должны быть ставни, фасад, цвет».
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