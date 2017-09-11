prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2017, 12:02

Published 11 сентября 2017, 12:02

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

В красноярском «Историческом квартале» началась реконструкция

11 сентября 2017, 12:02

В Красноярске началась реконструкция «Исторического квартала». Первый дом, где начали работы, находится по адресу Карла Маркса, 38.

«На первом этаже будет кофейня, на втором этаже планируется ресторан, — рассказывает председатель совета директоров ПАО «Исторической квартал» Константин Сенченко. — Здание было построено 140 лет назад в 1875 году и было одноэтажным, потом несколько раз перестраивалось, и невозможно сегодня вернуть его к первоначальному состоянию, но это и не нужно. Было принято решение вернуться к историческому периоду 1907-1913, и, исходя из этого — дальше отрабатывалась документация, какие должны быть ставни, фасад, цвет».

Напомним, проект «Исторического квартала» включает в себя реконструкцию 10 зданий деревянного зодчества в центре города, в которых предполагается размещение гостиниц, магазинов, заведений и общественных пространств. В проект привлекают инвесторов на условиях муниципально-частного партнерства. 

Сенченко пояснил, что в реализации этого проекта было много сложностей, например, оформление документов, получение согласований и прохождение экспертиз. Он также добавил, что сейчас в планах — включить в проект реконструкции еще несколько памятников. По словам Сенченко, проект собираются реализовать к Универсиаде.

Как рассказал замдиректора «СтройАчинск» Андрей Харитонов, компания которого занимается ремонтом дома на Маркса, 38, объект планируют сдать в эксплуатацию к концу этого года, а уже в следующем начать благоустраивать внутренний двор.

«Я пока не хочу раскрывать все секреты, но если вкратце, то на первом этаже будет представлена русская кухня, на втором — грузинская, — поясняет инвестор-собственник Юлия Рогозняя. — Если говорить об экономике проекта, то в целом средства на реконструкцию составляют порядка 50 тысяч рублей за квадрат. При реконструкции мне бы хотелось сохранить атмосферу этого здания. На стенах сохранились обои, под которыми наклеены газеты 1800-1900 годов издания. Мы посоветуемся с дизайнерами и постараемся сохранить их, чтобы в пространстве залов присутствовал такой уникальный элемент старины».

Добавим, как комментируют в администрации, в октябре начнется реставрация еще трех строений по адресам Ленина, 84, Карла Маркса, 52 и Бограда, 106. В первых двух зданиях будут офисные помещения, в третьем — гостиница. Еще шесть домов на улице Горького отреставрирует компания «РУСАЛ», что там будет — сейчас решается.

Фото Константин Сенченко 

#Алёна Аракчеева#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика