В красноярском «Историческом квартале» началась реконструкция

В Красноярске началась реконструкция «Исторического квартала». Первый дом, где начали работы, находится по адресу Карла Маркса, 38.

Напомним, проект «Исторического квартала» включает в себя реконструкцию 10 зданий деревянного зодчества в центре города, в которых предполагается размещение гостиниц, магазинов, заведений и общественных пространств. В проект привлекают инвесторов на условиях муниципально-частного партнерства.



Сенченко пояснил, что в реализации этого проекта было много сложностей, например, оформление документов, получение согласований и прохождение экспертиз. Он также добавил, что сейчас в планах — включить в проект реконструкции еще несколько памятников. По словам Сенченко, проект собираются реализовать к Универсиаде.

Как рассказал замдиректора «СтройАчинск» Андрей Харитонов, компания которого занимается ремонтом дома на Маркса, 38, объект планируют сдать в эксплуатацию к концу этого года, а уже в следующем начать благоустраивать внутренний двор.