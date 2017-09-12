Красноярец пожаловался на молоко с черным осадком

Posted 12 сентября 2017, 09:37
Published 12 сентября 2017, 09:37
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Красноярец Семён Кашин рассказал о молоке продукции «Простоквашино» с чёрным осадком, которое он приобрел в гипермаркете «О’Kей» на Сибирском переулке. Фото и видео своей покупки он разместил в группе «Ревизорро Красноярск».
Редакции «Проспекта Мира» молодой человек рассказал, что это не единичный случай такого рода, по его словам, продуктового брака. Молоко с осадком он также обнаружил в супермаркетах «Красный Яр» на проспекте имени газеты Красноярский рабочий, 69 и в «Командоре» на переулке Вузовский, 5.
«Везде ситуация одинакова», — уточнил Семён.
Роспотребнадзор прокомментировать ситуацию отказался, сказав, что молодому человеку необходимо обратиться непосредственно к ним для проведения проверки.
«К нам никакой информации по этому поводу не поступало, и мы не можем делать каких-либо заявлений по этому поводу», — коротко ответили в ведомстве.
Семён же уверяет, что заявление в Роспотребнадзор он написал задолго до нашего звонка.
Что касается самих «Простоквашино», то информацию о происходящем они узнали только от редакции «Проспекта Мира».
«Вопрос качества нашей продукции — один из главных и приоритетных в нашем производстве, поэтому мы передадим информацию о произошедшем нашему руководству для дальнейшего его рассмотрения и решения», — прокомментировали в компании.
Пользователи в комментариях разделились на два звена. Кто-то поддержал Семёна:
«Купила сегодня утром, не обратила внимание, после поста, пошла посмотреть, капец, это правда, тёмный осадок, только поменьше чем на фото. Спасибо автору», — написала Елена Красноярская.
«Спасибо за пост, но как хорошо, что я давным-давно не беру это молоко... но сегодня в Ленте гляну. Может партия такая!», — рассказала Наталья Котова.
А кто-то – наоборот:
«Просто люди насмотрелись всяких ревизорро и подобных передачек, ещё и группу такую создали. И теперь те, кому заняться не чем, возомнили себя летучками и ищут ''сенсации'' там, где их нет! Хорошо, что группу эту создали, но действительно полезных отзывов очень мало. Люди куйнёй маются, то ноют, то внимание к себе привлекают...», — написала пользователь Ася М.
«Прямо какой-то охотник за чёрным молоком)) Автор, не в обиду, но... На двух видео, когда ты трясешь бутылку, она на пару секунд изчезает из видимости камеры, а потом уже появляется с чистым дном. А на третьем видео, когда бутылка не изчезает из кадра ни на секунду, встряска не помогает. Так, может быть, грязь снаружи, и ты просто за те пару секунд успеваешь вытереть дно бутылки?», — отметила красноярка Галина Брюшинина.