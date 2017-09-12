Красноярец пожаловался на молоко с черным осадком

Редакции «Проспекта Мира» молодой человек рассказал, что это не единичный случай такого рода, по его словам, продуктового брака. Молоко с осадком он также обнаружил в супермаркетах «Красный Яр» на проспекте имени газеты Красноярский рабочий, 69 и в «Командоре» на переулке Вузовский, 5.