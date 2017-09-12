В Солонцах не будут строить «IKEA»

Posted 12 сентября 2017, 10:17
Published 12 сентября 2017, 10:17
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Администрация Красноярска расторгла договор с компанией «IKEA», которая арендовала земельный участок для строительства гипермаркета. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Максим Несанов.
Напомним, в январе 2016 года «IKEA» выиграла торги, которые устраивала мэрия, и заняла участок площадью 50 гектаров в микрорайоне «Солонцы-2». Там компания планировала построить гипермаркет. И вот по истечении полутора лет представители «IKEA» направили в администрацию уведомление о расторжении договора.
«По соглашению обоих сторон 10 августа мы расторгли договор. Компания объясняет это тем, что у них изменился подход к реализации проекта. 50 гектаров для них много, они не успевают осваивать участок теми темпами, которые планировали», — пояснил Несанов.
Он отметил, что «IKEA» готова будет зайти в Красноярск, если мэрия выделит меньший участок — 25-30 гектаров. О готовности работать в нашем городе сообщили и в пресс-службе мебельной компании:
«Мы по-прежнему заинтересованы в развитии бизнеса в Красноярске. Сейчас мы пересматриваем коммерческие показатели проекта, которые позволят нам в долгосрочной перспективе успешно работать на рынке региона. Мы будем делиться более подробной информацией по мере развития проекта».
Сейчас мэрия в раздумьях: раздробить ли участок в «Солонцах-2» или выставить на торги без изменений.
«Мы в переговорном процессе, рассматриваем варианты об уменьшении площади земельного участка. Возможно, в следующем году будет аукцион по предоставлению меньшего участка в «Солонцах-2». И «IKEA» там поучаствует. Мы сейчас думаем: раздробить его или оставить таким же», — отметил Несанов.
Добавим, «IKEA» хотела зайти на красноярский рынок в начале 2000-х. Но тогда представителям мебельной компании не удалось договориться с местными чиновниками. В 2011 году переговоры возобновились, а через год компания снова передумала. О новых планах развития в Красноярске «IKEA» заявила в 2013 году.