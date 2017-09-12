В Солонцах не будут строить «IKEA»

Добавим, «IKEA» хотела зайти на красноярский рынок в начале 2000-х. Но тогда представителям мебельной компании не удалось договориться с местными чиновниками. В 2011 году переговоры возобновились, а через год компания снова передумала. О новых планах развития в Красноярске «IKEA» заявила в 2013 году.