Высокопоставленного полицейского поймали на миллионной взятке

По предварительной версии следствия, с 1 по 8 сентября замначальника Андрей Абаковский и сотрудник отдела управления уголовного розыска Федор Беляев получили часть взятки — два миллиона из четырех. Как сообщается, за эти деньги полицейские обещали помочь обвиняемым поменять статью (переквалифицировать действия лиц, обвиняемых в вымогательстве, на менее тяжкое преступление, а также не проводить дальнейшее расследование и не выявлять другие эпизоды преступной деятельности).