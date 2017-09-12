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Posted 12 сентября 2017, 06:10

Published 12 сентября 2017, 06:10

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Высокопоставленного полицейского поймали на миллионной взятке

12 сентября 2017, 06:10

В Красноярске арестовали заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщают в управлении следственного комитета по краю.

По предварительной версии следствия, с 1 по 8 сентября замначальника Андрей Абаковский и сотрудник отдела управления уголовного розыска Федор Беляев получили часть взятки — два миллиона из четырех. Как сообщается, за эти деньги полицейские обещали помочь обвиняемым поменять статью (переквалифицировать действия лиц, обвиняемых в вымогательстве, на менее тяжкое преступление, а также не проводить дальнейшее расследование и не выявлять другие эпизоды преступной деятельности).

Деньги передавали с помощью посредника. Задержание проводили сотрудники собственной безопасности полиции и ФСБ.

Сейчас в отношении фигурантов коррупционной схемы возбуждены уголовные дела. В отношении полицейских — по статье «получение взятки в особо крупном размере, в отношении посредника — по статье «посредничество во взяточничестве». На время расследования подозреваемые арестованы.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что параллельно с этим проходит служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, их обещают уволить из внутренних органов. 

Депутат законодательного собрания края Илья Зайцев рассказал на своей странице в Фейсбуке подробности задержания:

«Высокопоставленные сотрудники требовали с бизнесмена четыре миллиона рублей за изменение статьи уголовного дела. Сначала полицейским через уполномоченного был передан миллион рублей (купюры были мечеными). А затем при передаче второй части взятки и было проведено задержание. А следы от меченых купюр показали, кому средства передавались <...> Теперь сотрудники ФСБ будут продолжать распутывать клубок неуставных связей руководства пятого отдела и бизнесменов». 

В комментариях к посту пользователи описали свою историю взаимоотношений с отделом управления экономической безопасности и рассказали о рейдерстве и крышевании со стороны полиции. 

«Под руководством бывшего начальника всего УЭБиПК в 2014 году у меня забрали бизнес, — пишет Евгений Мальчиков. — Вывели из группы компаний более 100 миллионов рублей средств. Все хищения уже доказаны десятками судебных решений Арбитражного суда, но это только привело к тому, что [бывшего начальника — прим. ред] Жукова резко отправили на пенсию. Уже три года бьюсь, но дела уголовные так и не возбуждаются». 
#Алёна Аракчеева#Деньги#Новости
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