Высокопоставленного полицейского поймали на миллионной взятке

Posted 12 сентября 2017, 06:10
Published 12 сентября 2017, 06:10
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
В Красноярске арестовали заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщают в управлении следственного комитета по краю.
По предварительной версии следствия, с 1 по 8 сентября замначальника Андрей Абаковский и сотрудник отдела управления уголовного розыска Федор Беляев получили часть взятки — два миллиона из четырех. Как сообщается, за эти деньги полицейские обещали помочь обвиняемым поменять статью (переквалифицировать действия лиц, обвиняемых в вымогательстве, на менее тяжкое преступление, а также не проводить дальнейшее расследование и не выявлять другие эпизоды преступной деятельности).
Деньги передавали с помощью посредника. Задержание проводили сотрудники собственной безопасности полиции и ФСБ.
Сейчас в отношении фигурантов коррупционной схемы возбуждены уголовные дела. В отношении полицейских — по статье «получение взятки в особо крупном размере, в отношении посредника — по статье «посредничество во взяточничестве». На время расследования подозреваемые арестованы.
В пресс-службе краевой полиции сообщили, что параллельно с этим проходит служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, их обещают уволить из внутренних органов.
Депутат законодательного собрания края Илья Зайцев рассказал на своей странице в Фейсбуке подробности задержания:
«Высокопоставленные сотрудники требовали с бизнесмена четыре миллиона рублей за изменение статьи уголовного дела. Сначала полицейским через уполномоченного был передан миллион рублей (купюры были мечеными). А затем при передаче второй части взятки и было проведено задержание. А следы от меченых купюр показали, кому средства передавались <...> Теперь сотрудники ФСБ будут продолжать распутывать клубок неуставных связей руководства пятого отдела и бизнесменов».
В комментариях к посту пользователи описали свою историю взаимоотношений с отделом управления экономической безопасности и рассказали о рейдерстве и крышевании со стороны полиции.
«Под руководством бывшего начальника всего УЭБиПК в 2014 году у меня забрали бизнес, — пишет Евгений Мальчиков. — Вывели из группы компаний более 100 миллионов рублей средств. Все хищения уже доказаны десятками судебных решений Арбитражного суда, но это только привело к тому, что [бывшего начальника — прим. ред] Жукова резко отправили на пенсию. Уже три года бьюсь, но дела уголовные так и не возбуждаются».