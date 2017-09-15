Железногорец украл деньги из ящика для пожертвований на день рождения

Прибывшему в магазин по улице Андреева наряду продавец рассказал, что неизвестный похитил ящик для пожертвований. Сумма причинённого ущерба составила около пять тысяч рублей. Стражи правопорядка оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 23-летний парень. Мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что деньги ему необходимы были на день рождения.