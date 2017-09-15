Железногорец украл деньги из ящика для пожертвований на день рождения

Posted 15 сентября 2017, 03:31
Published 15 сентября 2017, 03:31
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Железногорская полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже ящика для пожертвования детям с ограниченным возможностями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
Прибывшему в магазин по улице Андреева наряду продавец рассказал, что неизвестный похитил ящик для пожертвований. Сумма причинённого ущерба составила около пять тысяч рублей. Стражи правопорядка оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 23-летний парень. Мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что деньги ему необходимы были на день рождения.
«Сейчас ведется разбирательство в отношении подозреваемого. Предварительно наказание будет назначено по статье 158 «Кража». Дальнейшая судьба мужчины будет зависеть от квалификации преступления», — пояснили в пресс-службе.