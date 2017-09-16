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Posted 16 сентября 2017, 01:24

Published 16 сентября 2017, 01:24

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Главу Следственного комитета по Красноярскому краю временно отстранили от должности

16 сентября 2017, 01:24

Руководителя главного следственного управления СК по Красноярскому краю Игоря Напалкова отстранили от должности на время проведения проверки.  

Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщила депутат Заксобрания края Елена Пензина на своей странице в Facebook. 

По ее словам, в Красноярск отправлена комиссия из Москвы с проверкой деятельности регионального управления СК, а временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель Игоря Напалкова Александр Расстрыгин.

Скриншот: facebook.com/epenzina

Информацию об отстранении главы краевого СК также подтвердил «Медиазоне» информированный источник. По данным издания, проверку было решено назначить после личного приема жительницы Красноярска председателем СК Александром Бастрыкиным.  

Как передает ТВК, причиной приезда комиссии, возможно, стало дело о гибели 16-летней школьницы на «Столбах» в 2016 году.  

В краевом следственном комитете данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли. 

Также напомним, накануне к заместителю начальника краевой полиции Эдуарду Хавабу пришли с обысками

Фото: http://krk.sledcom.ru/


#Руст Зейналов#Новости
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