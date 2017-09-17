В ДТП под Красноярском пострадала олимпийская чемпионка Ольга Медведцева

Posted 17 сентября 2017, 07:52
Published 17 сентября 2017, 07:52
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали а ДТП на трассе Бородино-Красноярск.
По предварительным данным, лобовое стекло автомобиля пробил болт от встречной машины и попал в голову Ольге Медведцевой. После этого автомобиль вылетел в кювет. Ольга Медведцева, находящаяся за рулем, получила серьезную черепно-мозговую травму, ей потребовалась операция. Больше в аварии никто не пострадал.
В БСМП нам подтвердили информацию
«Пострадавшей была проведена операция, сейчас она находится в состоянии средней тяжести, но угрозы для жизни нет», — рассказали в дежурной части больницы
Отметим, что 16-17 сентября в Бородино проходят ежегодные соревнования по летнему биатлону на призы Ольги Медведцевой. Вероятно, спортсменки возвращались с мероприятия.