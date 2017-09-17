В ДТП под Красноярском пострадала олимпийская чемпионка Ольга Медведцева

По предварительным данным, лобовое стекло автомобиля пробил болт от встречной машины и попал в голову Ольге Медведцевой. После этого автомобиль вылетел в кювет. Ольга Медведцева, находящаяся за рулем, получила серьезную черепно-мозговую травму, ей потребовалась операция. Больше в аварии никто не пострадал.