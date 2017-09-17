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Posted 17 сентября 2017, 07:52

Published 17 сентября 2017, 07:52

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

В ДТП под Красноярском пострадала олимпийская чемпионка Ольга Медведцева

17 сентября 2017, 07:52

Биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали а ДТП на трассе Бородино-Красноярск. 

По предварительным данным, лобовое стекло автомобиля пробил болт от встречной машины и попал в голову Ольге Медведцевой. После этого автомобиль вылетел в кювет. Ольга Медведцева, находящаяся за рулем, получила серьезную черепно-мозговую травму, ей потребовалась операция. Больше в аварии никто не пострадал.

В БСМП нам подтвердили информацию 

«Пострадавшей была проведена операция, сейчас она находится в состоянии средней тяжести, но угрозы для жизни нет», — рассказали в дежурной части больницы

Отметим, что 16-17 сентября в Бородино проходят ежегодные соревнования по летнему биатлону на призы Ольги Медведцевой. Вероятно, спортсменки возвращались с мероприятия.

#Руст Зейналов#Происшествия#Новости
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