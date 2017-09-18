«Спортмастер» оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие информации о товаре

Управление ещё в прошлом году выявило нарушения трех технический регламентов таможенного союза. Например, на продукции, предназначенной для детей и подростков, отсутствовала информация по эксплуатации и уходу за изделием, а также о возрасте пользователя. Одна из беговых дорожек не имела сведений о изготовителе спортивного оборудования. Что касается обуви, то на маркировке не было подробностей о материале, из которого она сделана.