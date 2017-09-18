prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября 2017, 03:52

Published 18 сентября 2017, 03:52

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

«Спортмастер» оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие информации о товаре

18 сентября 2017, 03:52

Спортивный магазин «Спортмастер» оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие информации на маркировке нескольких товаров. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

Управление ещё в прошлом году выявило нарушения трех технический регламентов таможенного союза. Например, на продукции, предназначенной для детей и подростков, отсутствовала информация по эксплуатации и уходу за изделием, а также о возрасте пользователя. Одна из беговых дорожек не имела сведений о изготовителе спортивного оборудования. Что касается обуви, то на маркировке не было подробностей о материале, из которого она сделана.

«По результатам плановой проверки ООО «Спортмастер» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняемая сторона подала встречный иск, не согласившись с доводами ведомства, однако Арбитражный суд остался на стороне надзорного органа.

#Полина Бородкина#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика