«Спортмастер» оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие информации о товаре

Posted 18 сентября 2017, 03:52
Published 18 сентября 2017, 03:52
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Спортивный магазин «Спортмастер» оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие информации на маркировке нескольких товаров. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.
Управление ещё в прошлом году выявило нарушения трех технический регламентов таможенного союза. Например, на продукции, предназначенной для детей и подростков, отсутствовала информация по эксплуатации и уходу за изделием, а также о возрасте пользователя. Одна из беговых дорожек не имела сведений о изготовителе спортивного оборудования. Что касается обуви, то на маркировке не было подробностей о материале, из которого она сделана.
«По результатам плановой проверки ООО «Спортмастер» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.
Обвиняемая сторона подала встречный иск, не согласившись с доводами ведомства, однако Арбитражный суд остался на стороне надзорного органа.