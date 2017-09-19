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Posted 19 сентября 2017, 06:28

Published 19 сентября 2017, 06:28

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

В Красноярске водитель автобуса 31 раз нарушил ПДД за одну поездку

19 сентября 2017, 06:28

В Красноярске сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса №79 за многочисленные нарушения правил дорожного движения и неуплату штрафов. Информация об аресте появилась в группе «ГИБДД24» Вконтакте.

Ещё в апреле в рамках операции «Автобус» инспекторы ДПС установили скрытый контроль за мужчиной: патрульный автомобиль фиксировал все нарушения на камеру. За одну поездку водитель нарушил ПДД 31 раз: неправильно пользовался внешними световыми приборами, проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал за стоп-линию, остановился на пешеходном переходе и не предоставил преимущество пешеходам.

«В отношении мужчины 1965 года рождения стражами дорожного порядка были составлены административные материалы, общая сумма штрафных санкций — более 16 тысяч рублей. На оплату административных штрафов по закону положено 60 дней, однако нарушитель не осуществил оплату ни одного из них», сообщает ведомство.

Накануне мужчину задержали и привлекли к ответственности: ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Видео: ГИБДД24.

#Полина Бородкина#Город#Новости
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