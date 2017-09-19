В Красноярске водитель автобуса 31 раз нарушил ПДД за одну поездку

Ещё в апреле в рамках операции «Автобус» инспекторы ДПС установили скрытый контроль за мужчиной: патрульный автомобиль фиксировал все нарушения на камеру. За одну поездку водитель нарушил ПДД 31 раз: неправильно пользовался внешними световыми приборами, проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал за стоп-линию, остановился на пешеходном переходе и не предоставил преимущество пешеходам.