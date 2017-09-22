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Posted 22 сентября 2017, 08:00

Published 22 сентября 2017, 08:00

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Вывезенные из Донбасса дети пройдут лечение в Хакасии

22 сентября 2017, 08:00

Дети, эвакуированные из Донбасса, пройдут психологическую реабилитацию в хакасских лечебно-курортных учреждениях. Об этом написали на официальном сайте правительства Хакасии.

Хакасская делегация во главе с ветераном боевых действий Александром Векшиным вывезла из Донбасса 21 тяжелобольного ребенка. На лечение ребят направили целевые средства благотворительного фонда «Республика», а в сборе денег участвовали жители Хакасии.

«Добраться до Донецкой республики из Ростова было непросто, но там ждали нашей помощи. Группа двигалась на скорости, без каких-либо остановок, так как в любой момент могла попасть под снайперский обстрел. Основной целью нашей поездки была эвакуация тяжелобольных детей, чтобы отправить их на лечение в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Желающих оказалось очень много», — отметил Александр Векшин на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым.

В качестве сувенира ветеран боевых действий преподнес главе республики металлическую розу, сделанную одним из кузнецов Донбасса из гильзы снаряда. Также Виктор Зимин рассказал, что летом следующего года реабилитацию в здравницах Хакасии пройдут украинские ребятишки с психологическими травмами.

«Лечить нужно не только болезни — лечить можно и душу. Эти дети — будущее не только Донбасса, но и России», — подчеркнул глава региона.  

Фото: правительство республики Хакасия.

#Полина Бородкина#Общество#Новости
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