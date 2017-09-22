Женщина заказала убийство мужа и сошла с ума

Posted 22 сентября 2017, 06:15
Published 22 сентября 2017, 06:15
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Нанявшую киллера для бывшего мужа 56-летнюю женщину признали душевнобольной. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Еще в 2002 году она организовала убийство бывшего супруга. Женщина обратилась к знакомому, который уже был ранее судим за соучастие в приготовлении к убийству, и попросила подыскать исполнителя за денежное вознаграждение. Мужчина нашел киллера, который рассказал о готовящемся преступлении полиции. Заказчицу и ее знакомого задержали, а убийство не было совершено.
Комиссия экспертов признала, что у женщины после произошедшего наступило хроническое психическое расстройство. Против нее возбудили уголовное дело по статье ст.105 УК РФ «организация приготовления к убийству по найму, из корыстных побуждений». Сейчас дело передают в Центральный суд для применения принудительной меры медицинского характера. Она предполагает либо лечение в стационаре, либо амбулаторное лечение.