prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2017, 06:15

Published 22 сентября 2017, 06:15

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Женщина заказала убийство мужа и сошла с ума

22 сентября 2017, 06:15

Нанявшую киллера для бывшего мужа 56-летнюю женщину признали душевнобольной. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Еще в 2002 году она организовала убийство бывшего супруга. Женщина обратилась к знакомому, который уже был ранее судим за соучастие в приготовлении к убийству, и попросила подыскать исполнителя за денежное вознаграждение. Мужчина нашел киллера, который рассказал о готовящемся преступлении полиции. Заказчицу и ее знакомого задержали, а убийство не было совершено. 

Комиссия экспертов признала, что у женщины после произошедшего наступило хроническое психическое расстройство. Против нее возбудили уголовное дело по статье ст.105 УК РФ «организация приготовления к убийству по найму, из корыстных побуждений». Сейчас дело передают в Центральный суд для применения принудительной меры медицинского характера. Она предполагает либо лечение в стационаре, либо амбулаторное лечение.

#Нарина Георгян#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика