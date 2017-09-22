Женщина заказала убийство мужа и сошла с ума

Еще в 2002 году она организовала убийство бывшего супруга. Женщина обратилась к знакомому, который уже был ранее судим за соучастие в приготовлении к убийству, и попросила подыскать исполнителя за денежное вознаграждение. Мужчина нашел киллера, который рассказал о готовящемся преступлении полиции. Заказчицу и ее знакомого задержали, а убийство не было совершено.