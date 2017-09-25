Лидера «Христианского государства» судили в Норильске за убийство и разбой

Posted 25 сентября 2017, 10:40
Published 25 сентября 2017, 10:40
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин оказался судим за убийство, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в полиции.
В правоохранительных органах СМИ сообщили, что в 2002 году Норильский городской суд осудил Калинина на восемь лет. Поясняется, что он был судим за убийство с отягчающими обстоятельствами, разбой и подделку документов. Больше подробностей нет.
Добавим, ранее на «Медузе» вышел большой материал, который был посвящен «Христианскому государству» и активистам организации. В тексте сообщается о том, что Калинин несколько лет назад жил в Норильске, а потом переехал в Липецк. На севере он жил вместе с женой (указывается, что Норильск ее родной город), которая занималась небольшим бизнесом. Также в тексте раскрывается, что, скорее всего, за этим движением стоит всего несколько человек, и никаких представительств у ХГ в регионах нет.
Напомним, на днях Калинина арестовали по делу о давлении на кинотеатры из-за фильма «Матильда». От имени организации кинотеатры получили письма с угрозами и требованием запретить к показу картину.
Также задержаны соратники Калинина, их подозревают в поджоге автомобилей у офиса адвоката, который представляет интересы режиссера фильма Алексея Учителя.
Фото на обложке: страница Александра Калинина.