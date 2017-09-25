Лидера «Христианского государства» судили в Норильске за убийство и разбой

Добавим, ранее на «Медузе» вышел большой материал, который был посвящен «Христианскому государству» и активистам организации. В тексте сообщается о том, что Калинин несколько лет назад жил в Норильске, а потом переехал в Липецк. На севере он жил вместе с женой (указывается, что Норильск ее родной город), которая занималась небольшим бизнесом. Также в тексте раскрывается, что, скорее всего, за этим движением стоит всего несколько человек, и никаких представительств у ХГ в регионах нет.