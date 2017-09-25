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Posted 25 сентября 2017, 10:40

Published 25 сентября 2017, 10:40

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Лидера «Христианского государства» судили в Норильске за убийство и разбой

25 сентября 2017, 10:40

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин оказался судим за убийство, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники в полиции.

В правоохранительных органах СМИ сообщили, что в 2002 году Норильский городской суд осудил Калинина на восемь лет. Поясняется, что он был судим за убийство с отягчающими обстоятельствами, разбой и подделку документов. Больше подробностей нет.

Добавим, ранее на «Медузе» вышел большой материал, который был посвящен «Христианскому государству» и активистам организации. В тексте сообщается о том, что Калинин несколько лет назад жил в Норильске, а потом переехал в Липецк. На севере он жил вместе с женой (указывается, что Норильск ее родной город), которая занималась небольшим бизнесом. Также в тексте раскрывается, что, скорее всего, за этим движением стоит всего несколько человек, и никаких представительств у ХГ в регионах нет. 

Напомним, на днях Калинина арестовали по делу о давлении на кинотеатры из-за фильма «Матильда». От имени организации кинотеатры получили письма с угрозами и требованием запретить к показу картину. 

Также задержаны соратники Калинина, их подозревают в поджоге автомобилей у офиса адвоката, который представляет интересы режиссера фильма Алексея Учителя. 

Фото на обложке: страница Александра Калинина.

#Алёна Аракчеева#Люди#Новости
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