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Posted 26 сентября 2017, 03:37

Published 26 сентября 2017, 03:37

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Холод и снег в Красноярске задержатся на две недели

26 сентября 2017, 03:37

Холодная и снежная погода задержится в Красноярске на две или даже три недели. Об этом «ПМ» рассказали в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики уверяют, что тепла в Красноярске ждать не стоит. В ближайшие две-три недели в дневное время будет +4, +6, а по ночам температура воздуха составит -1, -3. Ожидаются заморозки, будет идти снег. Такая погода, как сейчас, ниже нормы на 5 градусов. 

Немного потеплеть может во второй половине октября до +10 днем, но не более.  

Фото: Нины Андреевой 

#Алёна Аракчеева#Природа#Новости
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