Холод и снег в Красноярске задержатся на две недели

Холодная и снежная погода задержится в Красноярске на две или даже три недели. Об этом «ПМ» рассказали в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики уверяют, что тепла в Красноярске ждать не стоит. В ближайшие две-три недели в дневное время будет +4, +6, а по ночам температура воздуха составит -1, -3. Ожидаются заморозки, будет идти снег. Такая погода, как сейчас, ниже нормы на 5 градусов.