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Posted 26 сентября 2017, 06:55

Published 26 сентября 2017, 06:55

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Красноярцев приглашают отпраздновать день рождения Есенина

26 сентября 2017, 06:55

Красноярская краевая молодежная библиотека приглашает красноярцев отпраздновать 122-летие поэта Сергея Есенина.

Как рассказала редакции «Проспекта Мира» сотрудник библиотеки Наталья Доброновская, в читательне пройдёт поэтический вечер.

«Можно так? Вечер будет насыщенный и интересный. Кроме того, все желающие могут принять участие в конкурсе чтецов»,  сообщила Наталья.

Также в рамках программы пройдут литературные игры, викторины, конкурс на лучшего чтеца, а в конце чаепитие. Горожан ждут в библиотеке во вторник, 3 октября, по адресу улица Щорса, 46. Начало в 19.00.

Добавим, сотрудники библиотеки убедительно просят всех тех, кто хочет прочесть стихотворение или исполнить песню, прийти пораньше в обозначенный день и написать в комментариях под записью имя и фамилию и исполняемое произведение.

#Полина Бородкина#Развлечения#Новости
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