Красноярцев приглашают отпраздновать день рождения Есенина

Posted 26 сентября 2017, 06:55
Published 26 сентября 2017, 06:55
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Красноярская краевая молодежная библиотека приглашает красноярцев отпраздновать 122-летие поэта Сергея Есенина.
Как рассказала редакции «Проспекта Мира» сотрудник библиотеки Наталья Доброновская, в читательне пройдёт поэтический вечер.
«Можно так? Вечер будет насыщенный и интересный. Кроме того, все желающие могут принять участие в конкурсе чтецов», — сообщила Наталья.
Также в рамках программы пройдут литературные игры, викторины, конкурс на лучшего чтеца, а в конце — чаепитие. Горожан ждут в библиотеке во вторник, 3 октября, по адресу улица Щорса, 46. Начало в 19.00.
Добавим, сотрудники библиотеки убедительно просят всех тех, кто хочет прочесть стихотворение или исполнить песню, прийти пораньше в обозначенный день и написать в комментариях под записью имя и фамилию и исполняемое произведение.