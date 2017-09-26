Мэрия сдаст в аренду под спортобъект участок на берегу Качи

Отмечается, что участок площадью 2,1 тыс. кв. м. предназначен для размещения спортивного объекта, а именно «спортивных клубов и залов, бассейнов, устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения)». Победителю торгов аренда участка обойдется в 2,8 млн. рублей в год.