Мэрия сдаст в аренду под спортобъект участок на берегу Качи

Posted 26 сентября 2017, 12:31
Published 26 сентября 2017, 12:31
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Городская администрация устроит торги по продаже права на аренду земельного участка в переулке Косой, который расположен на берегу Качи. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Отмечается, что участок площадью 2,1 тыс. кв. м. предназначен для размещения спортивного объекта, а именно «спортивных клубов и залов, бассейнов, устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения)». Победителю торгов аренда участка обойдется в 2,8 млн. рублей в год.
Добавим, дата проведения аукциона пока не назначена.