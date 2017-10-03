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Posted 3 октября 2017, 15:35

Published 3 октября 2017, 15:35

Modified 29 мая 2023, 09:20

Updated 29 мая 2023, 09:20

Кто такой Александр Усс: новый глава Красноярского края в 9 цитатах

3 октября 2017, 15:35

С пятницы о бывшем бессменном спикере заксобрания Александре Уссе прозвучали десятки официальных комментариев (и сотни неофициальных). «Проспект Мира» вспоминает, что нынешний врио губернатора Красноярского края рассказывал о себе сам.

О красноярцах: «Красноярцы — это особый народ. Мы знаем себе цену. И поэтому мы никому не позволим смотреть на нас как на пустое место, а тем более разговаривать с нами в каком-то снисходительном тоне» (Афонтово, 2011).

О благоустройстве: «Зачем на многих участках [дорог] стоят металлические ограждения? Что и кого они ограждают? Грязные, зачастую уже покосившиеся, хотя их поставили четыре года назад. Убежден, что этот призыв — «убери лишнее» — обязательно должен быть реализован» (Пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края).

О молодости: «Я никогда не стремился во власть, мне казалось, что я пришел туда ненадолго, но вот задержался. Поэтому говорить обо мне как о представителе номенклатуры неправильно, во всяком случае с точки зрения внутреннего ощущения. Я очень хорошо помню слова Альберта Швейцера: «Молодость — это не количество прожитых лет, а состояние духа». Так что я не технократ, я доктор юридических наук. Но с духом у меня полный порядок: в душе я молод» (РБК, 2017).

О зрелости: «Я стал больше любить одиночество, стал больше любить снег, тайгу. Сибирь — это не самое подходящее место для жизни. Но с возрастом начинает возникать ощущение какой-то звериной привязанности к этому месту» (ТВК, 2014).

О планах на старость: «После 70-ти хочу научиться играть на ударных инструментах, когда будет время. Я неплохо играю на гитаре, но моя потаенная детская мечта — играть на ударных» (ТВК, 2014).

О друзьях: «Самое важное в дружбе — кто есть человек. Я не люблю общаться по статусу» (ТВК, 2014).

О врагах: «Я уверен, что есть достаточное число людей, которые меня не любят. Можно ли их назвать врагами или нет — сказать трудно. Но у меня к другим людям такого рода установок практически нет» (ТВК, 2014).

О гольфе: «Раньше это для меня было абсолютно чуждо: люди что-то катают, бьют — что они там делают? А потом познакомился поближе, и убежден, что это для любых возрастов, особенно для людей зрелых, самое подходящее занятие. Я уже начал попадать, и неплохо. Когда мяч летит со скоростью 200 км/ч — это доставляет такое чисто мужское удовольствие. Выстрел настоящий. Набор клюшек я уже купил, отступать некуда» (Деловой квартал, 2013).

О животных: «Говорят, что собаки чем-то похожи на своих хозяев. Вот поэтому у меня сторожевая, добрая и умная» (ТВК, 2014).

#Виктор Самусенко#Истории
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