Кто такой Александр Усс: новый глава Красноярского края в 9 цитатах

С пятницы о бывшем бессменном спикере заксобрания Александре Уссе прозвучали десятки официальных комментариев (и сотни неофициальных). «Проспект Мира» вспоминает, что нынешний врио губернатора Красноярского края рассказывал о себе сам.

О красноярцах: «Красноярцы — это особый народ. Мы знаем себе цену. И поэтому мы никому не позволим смотреть на нас как на пустое место, а тем более разговаривать с нами в каком-то снисходительном тоне» (Афонтово, 2011).

О благоустройстве: «Зачем на многих участках [дорог] стоят металлические ограждения? Что и кого они ограждают? Грязные, зачастую уже покосившиеся, хотя их поставили четыре года назад. Убежден, что этот призыв — «убери лишнее» — обязательно должен быть реализован» (Пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края).

О молодости: «Я никогда не стремился во власть, мне казалось, что я пришел туда ненадолго, но вот задержался. Поэтому говорить обо мне как о представителе номенклатуры неправильно, во всяком случае с точки зрения внутреннего ощущения. Я очень хорошо помню слова Альберта Швейцера: «Молодость — это не количество прожитых лет, а состояние духа». Так что я не технократ, я доктор юридических наук. Но с духом у меня полный порядок: в душе я молод» (РБК, 2017).

О зрелости: «Я стал больше любить одиночество, стал больше любить снег, тайгу. Сибирь — это не самое подходящее место для жизни. Но с возрастом начинает возникать ощущение какой-то звериной привязанности к этому месту» (ТВК, 2014).

О планах на старость: «После 70-ти хочу научиться играть на ударных инструментах, когда будет время. Я неплохо играю на гитаре, но моя потаенная детская мечта — играть на ударных» (ТВК, 2014).