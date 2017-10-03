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Posted 3 октября 2017, 04:50

Published 3 октября 2017, 04:50

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Жительница Ужура отсудила почти полмиллиона за вывих стопы

3 октября 2017, 04:50

В Ужуре Красноярского края женщина отсудила более 400 тысяч рублей у районной администрации. Соответствующее сообщение появилось на сайте краевого суда.

Известно, что в мае прошлого года потерпевшая поскользнулась на наледи около здания администрации, расположенного по улице Ленина, и получила перелом голеностопного сустава с вывихом стопы.

«Пострадавшая находилась на лечении в общей сложности семь месяцев, и полученная ею травма квалифицировалась как тяжкий вред здоровью»,  говорится в сообщении.

Ужурский районный суд возложил ответственность на компанию «Ужурский сервисцентр», в обязанности которой входили очистка местности от снега и льда. В феврале этого года суд постановил взыскать с компании 461 300 рублей в пользу пострадавшей.

«235 100 рублей утраченного заработка, 200 000 рублей компенсации морального вреда и 12 200 рублей расходов на лечение, а также 14 000 рублей в счет оплаты услуг представителя»,  пояснили в пресс-службе.

Собственник хотел обжаловать судебное решение, но Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений.

Напомним, красноярка отсудила 400 тысяч рублей за пострадавшую на ледяной горке дочь. 

#Полина Бородкина#Происшествия#Новости
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