Жительница Ужура отсудила почти полмиллиона за вывих стопы

Posted 3 октября 2017, 04:50
Published 3 октября 2017, 04:50
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
В Ужуре Красноярского края женщина отсудила более 400 тысяч рублей у районной администрации. Соответствующее сообщение появилось на сайте краевого суда.
Известно, что в мае прошлого года потерпевшая поскользнулась на наледи около здания администрации, расположенного по улице Ленина, и получила перелом голеностопного сустава с вывихом стопы.
«Пострадавшая находилась на лечении в общей сложности семь месяцев, и полученная ею травма квалифицировалась как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Ужурский районный суд возложил ответственность на компанию «Ужурский сервисцентр», в обязанности которой входили очистка местности от снега и льда. В феврале этого года суд постановил взыскать с компании 461 300 рублей в пользу пострадавшей.
«235 100 рублей утраченного заработка, 200 000 рублей компенсации морального вреда и 12 200 рублей расходов на лечение, а также 14 000 рублей в счет оплаты услуг представителя», — пояснили в пресс-службе.
Собственник хотел обжаловать судебное решение, но Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений.