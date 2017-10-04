Шелкопряд угрожает красноярским лесам

Гусеницы шелкопряда атакуют сибирские леса

Специалисты проанализировали воздействие изменений климата на массовое размножение насекомого, от которого уже пострадали 800 тысяч гектаров Приенисейской тайги. По прогнозам ученых потенциальная зона очагового распространения шелкопряда продвинулась на 150-300 километров на север, что открывает возможности возникновения очагов массового размножения сибирского шелкопряда в северной тайге.

Бабочка сибирского шелкопряда



Помимо Приенисейской тайги, массовое распространение вредителя заметили в Томской, Кемеровской и Иркутской областях.

Космоснимки Приенисейской тайги до вспышки массового размножения сибирского шелкопряда в 2013 году и в 2017 году; на картосхеме справа красным выделены погибшие древостои

Также ученые отметили, что в 2017 году в Красноярском крае общие финансовые затраты на борьбу с шелкопрядом составили почти 850 миллионов рублей. Использование методов космического мониторинга для прогноза появления и контроля распространения вспышек шелкопряда и других вредителей сможет повысить эффективность и снизить стоимость защитных мероприятий.