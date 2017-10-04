Опасный вредитель, сибирский шелкопряд угрожает красноярским лесам. К такому выводу пришли учёные Института леса имени В. Н. Сукачева с коллегами из СФУ, краевого Центра защиты леса и НАСА (США).
Гусеницы шелкопряда атакуют сибирские леса
Специалисты проанализировали воздействие изменений климата на массовое размножение насекомого, от которого уже пострадали 800 тысяч гектаров Приенисейской тайги. По прогнозам ученых потенциальная зона очагового распространения шелкопряда продвинулась на 150-300 километров на север, что открывает возможности возникновения очагов массового размножения сибирского шелкопряда в северной тайге.
Бабочка сибирского шелкопряда «Происходящее потепление и возрастание засушливости климата, удлинение периода вегетации открывают возможности для миграции сибирского шелкопряда в северные темнохвойные леса и лиственничники, а также в высокогорья», — сказал доктор биологических наук, заведующий Лабораторией мониторинга леса ФИЦ КНЦ СО РАН Вячеслав Харук. Помимо Приенисейской тайги, массовое распространение вредителя заметили в Томской, Кемеровской и Иркутской областях. Космоснимки Приенисейской тайги до вспышки массового размножения сибирского шелкопряда в 2013 году и в 2017 году; на картосхеме справа красным выделены погибшие древостои Также ученые отметили, что в 2017 году в Красноярском крае общие финансовые затраты на борьбу с шелкопрядом составили почти 850 миллионов рублей. Использование методов космического мониторинга для прогноза появления и контроля распространения вспышек шелкопряда и других вредителей сможет повысить эффективность и снизить стоимость защитных мероприятий.