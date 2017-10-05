Posted 5 октября 2017, 07:30
Published 5 октября 2017, 07:30
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Красноярка участвует в чемпионате России по сериалам. Участники снимают пилотные эпизоды своих сериалов и отправляют их на конкурс, затем проходит голосование, и авторы лучших работ получают возможность подписать контракт с ТВ-3.
Одна из участниц — Ирина Гобозашвили из Красноярска. В своей видеоанкете она представляется режиссером и сценаристом и рассказывает о пилоте для своего сериала под названием «Выбор». Она объясняет, что эта история о противостоянии светлых и темных сил и людях, оказавшихся в центре этого спора. В этом эпизоде снялся актер красноярского театра имени Пушкина Яков Алленов.
В аннотации сериала рассказывается о неких монтажерах, которые могут существовать и управлять людьми и их судьбами:
«Вы когда-нибудь задумывались над тем, что ваша жизнь — это всего лишь сюжет кинопленки, которую кто-то когда-то смонтировал в один фильм, выбрал жанр (драма, комедия, боевик) и запустил в показ? А каждый человек в вашем сюжете — это выбранный актер, прошедшей кастинг и играющий свою роль, цель которого преподать вам урок. Что если у каждого из нас есть свой монтажер, который может превратить эпичную драму в приключенческую кинокомедию?»
Сейчас за пилоты участников проходит голосование, оно началось 3 октября. Пока эпизод Ирины набрал 95 голосов, у самых популярных пилотов — более тысячи голосов. Работа Ирины на конкурсе подписана от имени Алисочки Рыженькой.
Голосование продлится до 15 октября, автор с наибольшим количеством голосов получит возможность подписать контракт с ТВ-3 и снять свой сериал.