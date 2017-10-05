Красноярка участвует в чемпионате России по сериалам

Одна из участниц — Ирина Гобозашвили из Красноярска. В своей видеоанкете она представляется режиссером и сценаристом и рассказывает о пилоте для своего сериала под названием «Выбор». Она объясняет, что эта история о противостоянии светлых и темных сил и людях, оказавшихся в центре этого спора. В этом эпизоде снялся актер красноярского театра имени Пушкина Яков Алленов.