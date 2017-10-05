prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2017, 08:58

Published 5 октября 2017, 08:58

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Уличные камеры засняли, как красноярка выбросила котят

5 октября 2017, 08:58

Жительница Красноярска выбросила на улицу двух котят. Это зафиксировала камера наружного наблюдения, запись которой опубликовали в группе «Бюро Находок | Потеряшки Животные» ВКонтакте.

На кадрах видно, что женщина спускается в подвал с коробкой, в которой, по всей видимости, были животные, и оставляет её там. Поднимаясь, женщина старательно прикрывала своё лицо капюшоном.

«Такой сюрприз обнаружили медработники клиники “Лимпопо”, придя на работу, посмотрели по камерам на эту бездушную женщину. Котята сейчас находятся в стационаре клиники и ждут новых хозяев, которые отнесутся более ответственно к животным, нежели прежние»,  рассказала редакции «Проспекта Мира» волонтер клиники Елена Новохацкая.

Конечно же, пользователи в комментариях соцсети не оставили поступок без внимания и осудили женщину:

«Ой, бессовестная какая… Позорница! Пристроить вот так в добрые руки лень, так проще в коробке на улицу выставить! Пусть тебе, женщина, никогда не везет в жизни! Всего наихудшего тебе»
«Это ж эти тетки потом орут: “прикормили, расплодили тут (в подъезде, дворе и т.д.)!”. А еще: “Стерилизация очень вредна, кто стерилизует животное, те — нелюди!”»
«А потом визг по всем закоулкам слышен: “Ах, кошки весь подвал в нашем доме загадили!" Неуважаемые противники стерилизации домашних животных, в проблеме огромного количества бездомных кошек и собак ВИНОВАТЫ ВЫ! Животных давно переизбыток/ Стерилизуйте домашних! Хватит плодить потенциальных бездомных и смертников!»

Сейчас котята находятся в ветеринарной клинике «Лимпопо» по адресу улица Карла Маркса, 155. Если вы давно мечтали завести кота или кошку, то ветеринары ждут вашего звонка по телефону 294-13-21.

Видео: ветеринарная клиника «Лимпопо».

#Полина Бородкина#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика