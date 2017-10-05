Уличные камеры засняли, как красноярка выбросила котят

Posted 5 октября 2017, 08:58
Published 5 октября 2017, 08:58
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Жительница Красноярска выбросила на улицу двух котят. Это зафиксировала камера наружного наблюдения, запись которой опубликовали в группе «Бюро Находок | Потеряшки Животные» ВКонтакте.
На кадрах видно, что женщина спускается в подвал с коробкой, в которой, по всей видимости, были животные, и оставляет её там. Поднимаясь, женщина старательно прикрывала своё лицо капюшоном.
«Такой сюрприз обнаружили медработники клиники “Лимпопо”, придя на работу, посмотрели по камерам на эту бездушную женщину. Котята сейчас находятся в стационаре клиники и ждут новых хозяев, которые отнесутся более ответственно к животным, нежели прежние», — рассказала редакции «Проспекта Мира» волонтер клиники Елена Новохацкая.
Конечно же, пользователи в комментариях соцсети не оставили поступок без внимания и осудили женщину:
«Ой, бессовестная какая… Позорница! Пристроить вот так в добрые руки лень, так проще в коробке на улицу выставить! Пусть тебе, женщина, никогда не везет в жизни! Всего наихудшего тебе»
«Это ж эти тетки потом орут: “прикормили, расплодили тут (в подъезде, дворе и т.д.)!”. А еще: “Стерилизация очень вредна, кто стерилизует животное, те — нелюди!”»
«А потом визг по всем закоулкам слышен: “Ах, кошки весь подвал в нашем доме загадили!" Неуважаемые противники стерилизации домашних животных, в проблеме огромного количества бездомных кошек и собак ВИНОВАТЫ ВЫ! Животных давно переизбыток/ Стерилизуйте домашних! Хватит плодить потенциальных бездомных и смертников!»
Сейчас котята находятся в ветеринарной клинике «Лимпопо» по адресу улица Карла Маркса, 155. Если вы давно мечтали завести кота или кошку, то ветеринары ждут вашего звонка по телефону 294-13-21.
Видео: ветеринарная клиника «Лимпопо».