7 знаменитостей, которых добил Красноярск

В Красноярск часто приезжают разные знаменитости. Приезжают и уезжают — но иногда этот визит даром для них не проходит. Сегодня вспомним семь таких случаев.

Гарри Мур

Великий блюзмен и рокер скончался вскоре после посещения Красноярска. Многое видел в своей жизни Гарри Мур, но турне по России с заездом в город-обрыв не пережил. Как выяснилось впоследствии, погиб музыкант от передозировки алкоголя, причина фатального запоя неизвестна.