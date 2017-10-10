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Posted 10 октября 2017, 11:04

Published 10 октября 2017, 11:04

Modified 29 мая 2023, 09:20

Updated 29 мая 2023, 09:20

7 знаменитостей, которых добил Красноярск

10 октября 2017, 11:04

В Красноярск часто приезжают разные знаменитости. Приезжают и уезжают — но иногда этот визит даром для них не проходит. Сегодня вспомним семь таких случаев. 

Гарри Мур

Великий блюзмен и рокер скончался вскоре после посещения Красноярска. Многое видел в своей жизни Гарри Мур, но турне по России с заездом в город-обрыв не пережил. Как выяснилось впоследствии, погиб музыкант от передозировки алкоголя, причина фатального запоя неизвестна.

Брайан Уэлч

Камень в почке за один день не появляется, так что артефакт в мочевыводящих путях гитариста легендарных Korn Брайана Уэлча жил там долгие месяцы (если не годы), но активизироваться решил только в Красноярске. Возможно, зловещий булыжник почуял эманации построенных инопланетянами Столбов, а может быть, музыкант во время гастролей излишне налегал на пиво. 

Как бы то ни было, на сцену в Красноярске Уэлч так и не вышел, слег в больницу, а вскоре и вовсе угодил на операционный стол — правда, уже в Екатеринбурге.

Трей Спруэнс

Если и есть на земле люди более крепкие, нежели музыканты андеграундных рок–групп, то науке они неизвестны. Опытный подпольщик за свою жизнь видел, пробовал и вдыхал столько, что повредить ему может только нечто действительно могущественное: цунами, прямое попадание из гаубицы или аэропорт «Емельяново».  

Последнее и случилось с лидером Secret Chiefs 3 Треем Спруэнсом, который неосмотрительно прилетел на Канский видеофестиваль и сломал ногу в красноярском аэропорту. Правда, концерт мужественный американец всё-таки отыграл.

Фото: Кольта

Гуф

Есть в Красноярске организация «Антидиллер», серьезно отравляющая жизнь заезжим звёздам российского хип-хопа. Рэперы в силу образа жизни часто носят с собой, а ребята из «Антидиллера» этого не терпят. 

Больше всего от возглавляющего движение депутата Дмитрия Носова и его миньонов пострадал, конечно, Гуф, дважды на концертах в Красноярске попадавший под каток антинаркотического движения. После второго задержания, суток изоляторе и суда артист психанул и заявил, что больше он в Красноярск ни ногой. И слово пока держит.

Фото движения "Антидиллер"

Паша Техник

Соратник Гуфа по несчастью, так же задержанный в Красноярске по наводке «Антидиллера». Тут, правда, история более мутная, поскольку, как заявляет администратор артиста, ничего у Паши в карманах не нашли и только зря продержали в изоляторе всю ночь. «Антидиллер», конечно, заявляет обратное, но так как суда не было и к ответственности Пашу так и не привлекли, надо полагать, наркоты у него действительно не нашли.

Фото: the-flow.ru

Николай «Командор» Резанов

Это сейчас в роли «звезд» в России сплошь певцы да лицедеи, в XIX веке больше котировались путешественники и первопроходцы. Вот, например, легендарный командор Николай Резанов — личность по тем временам более чем звездная: посол в Японии, мореплаватель, исследователь и вообще красавец-мужчина. 

Но и ему с Красноярском не повезло: заехав сюда по дороге в Петербург, отважный командор скончался, оставив влюбленную в него американку Кончиту страдать до конца своих дней.

Виктор Толоконский

Красноярск — беспощадный город, загубивший одновременно и политическую, и сценическую карьеру Виктора Толоконского, не знавшего до этого ни аппаратных, ни эстрадных проблем. Всё началось с того, что горожане не приняли певческих талантов губернатора, которые он усердно демонстрировал во время избирательной кампании, и обиженный артист заявил, что больше петь не будет. 

После этого сердце поэта пару раз не выдерживало и он срывался, выходя на сцену — но это были еще цветочки. Ягодки созрели в конце этого сентября, когда Виктора Александровича внезапно вызвали в Кремль и отправили в отставку. 

#Василий Прокушев#Видео#Истории#Люди
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