Свиная чума вырвалась из Зыково: соцсети

Напомним, около 500 животных в подсобных хозяйствах и чуть более тысячи голов в очаге вспышке африканской чумы свиней под Красноярском будет уничтожено, сообщала ранее пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю. Там был введен карантин, а затем режим ЧС. Позднее режим расширили на весь Березовский район, где расположено село Зыково. Территория, где были обнаружены больные животные, будет обработана хлоркой, там снимут слой почвы и уничтожат некоторые деревянные постройки. Владельцы получат компенсацию за килограмм веса животного в размере около 140 рублей.