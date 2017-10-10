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Posted 10 октября 2017, 11:12

Published 10 октября 2017, 11:12

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Свиная чума вырвалась из Зыково: соцсети

10 октября 2017, 11:12

Африканская свиная чума распространяется за пределы Зыковского сельсовета, сообщает пользователь Facebook Сергей Новиков. По его данным, полевые дороги не успели перекрыть вовремя, и результат не заставил себя ждать: в селе Вознесение, куда от закрытого на карантин Зыково по полям всего несколько километров, появились случаи падежа свиней. По мнению автора публикации, кто-то из нерадивых фермеров решил спрятать от уничтожения часть скота. 

Появились также слухи о продаже свинины по 60-70 руб/кг. Не поддавайтесь сиюминутной выгоде, человек является хорошим переносчиком этой Чумы. И свиная эпидемия может приобрести огромные масштабы!, — предостерегает Сергей Новиков. 


В министерстве сельского хозяйства Красноярского края оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о выходе эпидемии за пределы Зыкого не смогли. 

Напомним, около 500 животных в подсобных хозяйствах и чуть более тысячи голов в очаге вспышке африканской чумы свиней под Красноярском будет уничтожено, сообщала ранее пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю. Там был введен карантин, а затем режим ЧС. Позднее режим расширили на весь Березовский район, где расположено село Зыково. Территория, где были обнаружены больные животные, будет обработана хлоркой, там снимут слой почвы и уничтожат некоторые деревянные постройки. Владельцы получат компенсацию за килограмм веса животного в размере около 140 рублей. 

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но серьезно вредит сельскому хозяйству, так как не поддается лечению среди животных. Остановить распространение эпидемии возможно лишь жесткими карантинными мерами. 

#Виктор Самусенко#Природа#Новости
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