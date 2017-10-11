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Posted 11 октября 2017, 12:54

Published 11 октября 2017, 12:54

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Красноярск посетят гости XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов

11 октября 2017, 12:54

В Красноярск на всемирный фестиваль молодежи и студентов приедут представители 50 стран. В их числе Индия, Бразилия, Польша, Швейцария, Китай, Австралия и США. 

В рамках фестиваля в крупных регионах страны гостей ждет спортивная, культурная и образовательная программы. После визитов в регионы делегации отправятся в столицу фестиваля молодежи и студентов — город Сочи. В культурной и образовательной программе события поучаствуют 20 000 человек.  

Добавим, также в Москве пройдет торжественный парад встречи иностранных гостей.

Видео: Вконтакте «Красноярский край | РПК ВФМС2017»

#Нарина Георгян#Город#Новости
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