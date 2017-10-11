Красноярск посетят гости XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов

В рамках фестиваля в крупных регионах страны гостей ждет спортивная, культурная и образовательная программы. После визитов в регионы делегации отправятся в столицу фестиваля молодежи и студентов — город Сочи. В культурной и образовательной программе события поучаствуют 20 000 человек.