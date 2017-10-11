Красноярск посетят гости XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов

Posted 11 октября 2017, 12:54
Published 11 октября 2017, 12:54
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
В Красноярск на всемирный фестиваль молодежи и студентов приедут представители 50 стран. В их числе Индия, Бразилия, Польша, Швейцария, Китай, Австралия и США.
В рамках фестиваля в крупных регионах страны гостей ждет спортивная, культурная и образовательная программы. После визитов в регионы делегации отправятся в столицу фестиваля молодежи и студентов — город Сочи. В культурной и образовательной программе события поучаствуют 20 000 человек.
Добавим, также в Москве пройдет торжественный парад встречи иностранных гостей.
Видео: Вконтакте «Красноярский край | РПК ВФМС2017»