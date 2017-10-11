В Ачинске пьяный водитель головой разбил окно в патрульном автомобиле

Posted 11 октября 2017, 09:15
Published 11 октября 2017, 09:15
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
В Ачинске задержали пьяного водителя, который при составлении протокола головой разбил окно в патрульном автомобиле ДПС.
Сегодня ночью, 11 октября, дорожные полицейские остановили 22-летнего пьяного водителя автомобиля марки Lada Granta. Его нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование, которое провели инспекторы.
На кадрах видно, что мужчина после многочисленных объяснений полицейских по поводу задержания его автомобиля вырывается, головой разбивает окно в автомобиле и вылезает через него.
Сотрудники ГИБДД составили на задержанного два административных протокола: за вождение в пьяном виде и неповиновение законному распоряжению полицейского. За первый проступок мужчине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет или штраф в размере 30 тысяч рублей. За второй — штраф в 500 - 1 000 рублей или арест на 15 суток.
Напомним, ранее на улице 9 Мая перевернулся автомобиль ВАЗ, которым управлял пьяный 35-летний мужчина. Водителю понадобилась помощь спасателей.
Видео: ГУ МВД России МВД по Красноярскому краю.