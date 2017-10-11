В Ачинске пьяный водитель головой разбил окно в патрульном автомобиле

Сотрудники ГИБДД составили на задержанного два административных протокола: за вождение в пьяном виде и неповиновение законному распоряжению полицейского. За первый проступок мужчине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет или штраф в размере 30 тысяч рублей. За второй — штраф в 500 - 1 000 рублей или арест на 15 суток.