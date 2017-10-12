Пенсионерки из Томска остановили в Москве кортеж главы следкома Бастрыкина

Posted 12 октября 2017, 03:10
Published 12 октября 2017, 03:10
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Жители Томска, чтобы попасть на прием к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, накануне остановили его кортеж возле здания ведомства в Москве. Об этом сообщает ТВ2.
Пенсионерка Галина Шергина рассказала журналистам, что председатель СК вышел из своего служебного авто, выслушал протестующих и пообещал принять их.
Галина пояснила, что вызвать на личный разговор Бастрыкина приехали люди, которые ранее устраивали голодовку и акции протеста в Томске против коррупции в городе. Ранее жители рассказывали, что пострадали от действий мошенников: кто-то лишился земельных участков, кто-то денег, а кто-то права на получение жилья. Томичи жаловались на мошенников и коррупцию местных чиновников и правоохранителей.
В июле в день прямой линии с президентом они вместе записали видеообращение к Путину напротив здания администрации Томской области. Участники этого ролика впоследствии были оштрафованы за организацию несанкционированного мероприятия. Сейчас жители надеются решить свои проблемы с помощью главы СК.
В пресс-службе СК прокомментировали эту ситуацию и сообщили, что вчера Александр Бастрыкин провел личный прием граждан. Жители Томска записаны не были, однако глава ведомства с ними пообщался и пообещал разобраться в ситуации.