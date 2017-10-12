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Posted 12 октября 2017, 03:10

Published 12 октября 2017, 03:10

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Пенсионерки из Томска остановили в Москве кортеж главы следкома Бастрыкина

12 октября 2017, 03:10

Жители Томска, чтобы попасть на прием к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, накануне остановили его кортеж возле здания ведомства в Москве. Об этом сообщает ТВ2.

Пенсионерка Галина Шергина рассказала журналистам, что председатель СК вышел из своего служебного авто, выслушал протестующих и пообещал принять их.

Галина пояснила, что вызвать на личный разговор Бастрыкина приехали люди, которые ранее устраивали голодовку и акции протеста в Томске против коррупции в городе. Ранее жители рассказывали, что пострадали от действий мошенников: кто-то лишился земельных участков, кто-то денег, а кто-то права на получение жилья. Томичи жаловались на мошенников и коррупцию местных чиновников и правоохранителей.

В июле в день прямой линии с президентом они вместе записали видеообращение к Путину напротив здания администрации Томской области. Участники этого ролика впоследствии были оштрафованы за организацию несанкционированного мероприятия. Сейчас жители надеются решить свои проблемы с помощью главы СК. 

В пресс-службе СК прокомментировали эту ситуацию и сообщили, что вчера Александр Бастрыкин провел личный прием граждан. Жители Томска записаны не были, однако глава ведомства с ними пообщался и пообещал разобраться в ситуации. 

#Алёна Аракчеева#Общество#Новости
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