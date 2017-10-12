Пенсионерки из Томска остановили в Москве кортеж главы следкома Бастрыкина

Галина пояснила, что вызвать на личный разговор Бастрыкина приехали люди, которые ранее устраивали голодовку и акции протеста в Томске против коррупции в городе. Ранее жители рассказывали, что пострадали от действий мошенников: кто-то лишился земельных участков, кто-то денег, а кто-то права на получение жилья. Томичи жаловались на мошенников и коррупцию местных чиновников и правоохранителей.