Красноярцы чудом успели отскочить от вылетевшего на тротуар авто

Posted 13 октября 2017, 08:47
Published 13 октября 2017, 08:47
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
Спасение пешеходов от вылетевшего на тротуар авто попало на видео. Запись опубликовали сегодня, 13 октября, в группе «ЧП Красноярск».
Также указано, что эта история произошла еще 30 сентября на улице Краснодарской. Тогда автомобиль такси столкнулся с «Маздой», которая после этого вылетела на тротуар в сторону магазина. В этот момент здесь приходили мужчина и женщина, которые успели отскочить, и иномарка пронеслась прямо перед ними.