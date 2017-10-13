Красноярцы чудом успели отскочить от вылетевшего на тротуар авто

Спасение пешеходов от вылетевшего на тротуар авто попало на видео. Запись опубликовали сегодня, 13 октября, в группе «ЧП Красноярск».

Также указано, что эта история произошла еще 30 сентября на улице Краснодарской. Тогда автомобиль такси столкнулся с «Маздой», которая после этого вылетела на тротуар в сторону магазина. В этот момент здесь приходили мужчина и женщина, которые успели отскочить, и иномарка пронеслась прямо перед ними.