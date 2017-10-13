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Posted 13 октября 2017, 08:47

Published 13 октября 2017, 08:47

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Красноярцы чудом успели отскочить от вылетевшего на тротуар авто

13 октября 2017, 08:47

Спасение пешеходов от вылетевшего на тротуар авто попало на видео. Запись опубликовали сегодня, 13 октября, в группе «ЧП Красноярск».

Также указано, что эта история произошла еще 30 сентября на улице Краснодарской. Тогда автомобиль такси столкнулся с «Маздой», которая после этого вылетела на тротуар в сторону магазина. В этот момент здесь приходили мужчина и женщина, которые успели отскочить, и иномарка пронеслась прямо перед ними.

#Алёна Аракчеева#Общество#Новости
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