Без ГМО, но с лактобактериями: 6 уловок, которые заставляют нас покупать продукты

Конкуренция на рынке продуктов питания сегодня огромная, одной колбасы в магазине сортов 200. Поэтому, чтобы выделиться, производители лепят на продукты разные наклейки, якобы свидетельствующие о невообразимой пользе и отсутствии «вредных» добавок. Что это означает на самом деле, разберем на примере реальных продуктов из красноярских супермаркетов.



Подсолнечное масло без ГМО

Маркировать что-то клеймом «Без ГМО» — излюбленный ход разного рода маркетологов. Особенно хорошо ложится эта надпись на продукты, где генно-модифицированных организмов в принципе быть не может. Идеальна для этого поваренная соль, но и масло тоже подойдет. Масло — это, как нетрудно догадаться, растительный жир, а гены, как некоторые помнят со школьной скамьи, кодируются молекулой ДНК, содержащейся в клеточных ядрах. В жире ядер нет, а значит, нет и генов, в том числе и искусственно измененных, так что маркировка не врет. Правда, с таким же успехом «без ГМО» можно писать на полиэтиленовых пакетах или упаковке рашпилей. Но кому какое дело, если продажи пусть и на 1%, но вырастут.