prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2017, 10:14

Published 16 октября 2017, 10:14

Modified 29 мая 2023, 09:20

Updated 29 мая 2023, 09:20

Без ГМО, но с лактобактериями: 6 уловок, которые заставляют нас покупать продукты

16 октября 2017, 10:14
Конкуренция на рынке продуктов питания сегодня огромная, одной колбасы в магазине сортов 200. Поэтому, чтобы выделиться, производители лепят на продукты разные наклейки, якобы свидетельствующие о невообразимой пользе и отсутствии «вредных» добавок. Что это означает на самом деле, разберем на примере реальных продуктов из красноярских супермаркетов. 

Подсолнечное масло без ГМО

Маркировать что-то клеймом «Без ГМО» — излюбленный ход разного рода маркетологов. Особенно хорошо ложится эта надпись на продукты, где генно-модифицированных организмов в принципе быть не может. Идеальна для этого поваренная соль, но и масло тоже подойдет. Масло — это, как нетрудно догадаться, растительный жир, а гены, как некоторые помнят со школьной скамьи, кодируются молекулой ДНК, содержащейся в клеточных ядрах. В жире ядер нет, а значит, нет и генов, в том числе и искусственно измененных, так что маркировка не врет. Правда, с таким же успехом «без ГМО» можно писать на полиэтиленовых пакетах или упаковке рашпилей. Но кому какое дело, если продажи пусть и на 1%, но вырастут.


Готовый шоколадный завтрак без красителей и консервантов

И снова по форме верно, по существу — издевательство. Понятно, что этикетка имеет в виду синтетические красители и консерванты; о консервантах мы еще поговорим, а пока о красителях. Законодательству РФ известен перечень синтетических красителей, наличие которых в продуктах необходимо указывать на этикетке: это те самые «Е», вид которых приводит в священный ужас адептов «натурального питания». На самом же деле маркировка «Е» обозначает лишь то, что обозначенная добавка прошла огромное количество испытаний и тестов и доказала свою безвредность. В то же время «натуральные» красители в маркировке не нуждаются. При этом состоят из химических элементов, точно так же, как и синтетические. Так что, строго говоря, всё в этом мире «химия», а если вы думаете, что раз само выросло, то и безвредно, вспомните о бледной поганке.


Кетчуп без консервантов

С консервантами все еще запутанней, в этом кетчупе, как уверяет производитель, нет консервантов. Но есть соль, которая, хоть и не входит в перечень «Е», по сути является старейшим из известных людям консервантов, не зря же соленые овощи называются консервированными. При этом соль — это, как ни крути, не просто химия, но химия неорганическая, то есть по идее должна быть страшна вдвойне. Но нет, клеймом «не содержит поваренную соль» никого не напугаешь, а вот метка «без консервантов» считается благоприятной для продаж.


Рис без глутамата натрия

И снова здравствуй, формальное соблюдение законов: если в продукт никто не насыпал горстями глутамат натрия, это вовсе не означает, что его там совсем нет. Глутамат натрия, он же глутаминовая кислота, не обязательно имеет искусственное происхождение и во многих продуктах образуется абсолютно «естественным» способом. Например, в том же сыре пармезан его столько, что, будь он добавлен туда искусственно, ни одно ведомство не допустило бы его до магазинных полок. Так что если в составе продукта есть сыр, грибы, помидоры, мясо или тот же рис, там точно есть глутомат. Ну а если вы думаете, что натуральный глутамат чем-то отличается от синтетического, то вы глубоко ошибаетесь.


Детское питание с пробиотиками и лактобактериями

Если вы выпускаете детское питание, то не налепить на коробку десяток наклеек, сообщающих, что ваш продукт не содержит ГМО, пальмового масла, красителей, консервантов и муравьиных яиц сам бог велел. Но этого мало, продажи пойдут только если налепить вдобавок пару наклеек о том, что ваш детский корм содержит нечто настолько полезное, что для того чтобы избавить ребенка от хворей, достаточно иметь дома пустую коробку. Здесь, например, производитель похваляется пробиотиками и лактобактериями. Правда умалчивает, что вся эта живность до кишечника не доберется, так как погибнет в муках в наполненном соляной кислотой мешке, которым является наш желудок. Что и хорошо, так как у каждого человека своя уникальная микрофлора, и от вторжения в нее посторонних ничего хорошего не случится.


Сахар, дающий энергию

А вот это уже что то новенькое. Дарующий энергию сахар. С точки зрения законодательства тут всё чисто, сахар — это углеводы, углеводы — это энергия, да и источник совершенно натуральный и природный, тут не поспоришь. Но, с другой стороны, такую наклейку можно лепить на все продукты без исключения, так как источником энергии является любая еда. Но ход, конечно, гениальный, тут не поспоришь.



 

#Василий Прокушев#Истории#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика