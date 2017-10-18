prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2017, 03:30

Published 18 октября 2017, 03:30

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Полицейских наградили за спасение пенсионера из горящего дома

18 октября 2017, 03:30

В Минусинске полицейским вручили медали за спасение пенсионера. Сотрудников наградил глава краевой полиции Александр Речицкий.

Еще в апреле прапорщик полиции Александр Емельянов, возвращаясь с дежурства, заметил возгорание в частном деревянном доме. Полицейский позвонил в дежурную часть, и на место пожара первым прибыл сотрудник ППС — лейтенант полиции Константин Чернов.

Полицейские не стали ждать приезда экстренных служб и сами решили эвакуировать жильца из горящего дома. Они взломали дверь и вынесли пожилого мужчину. Позже пенсионер пояснил, что самостоятельно выбраться не мог. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Александра и Константина поблагодарили за храбрость и вручили им медали «За смелость во имя спасения» МВД России. 

Фото: пресс-служба краевой полиции 

#Алёна Аракчеева#Люди#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика