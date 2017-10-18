Полицейских наградили за спасение пенсионера из горящего дома

Posted 18 октября 2017, 03:30
Published 18 октября 2017, 03:30
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
В Минусинске полицейским вручили медали за спасение пенсионера. Сотрудников наградил глава краевой полиции Александр Речицкий.
Еще в апреле прапорщик полиции Александр Емельянов, возвращаясь с дежурства, заметил возгорание в частном деревянном доме. Полицейский позвонил в дежурную часть, и на место пожара первым прибыл сотрудник ППС — лейтенант полиции Константин Чернов.
Полицейские не стали ждать приезда экстренных служб и сами решили эвакуировать жильца из горящего дома. Они взломали дверь и вынесли пожилого мужчину. Позже пенсионер пояснил, что самостоятельно выбраться не мог. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Александра и Константина поблагодарили за храбрость и вручили им медали «За смелость во имя спасения» МВД России.
Фото: пресс-служба краевой полиции