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Posted 31 января 2018, 01:01

Published 31 января 2018, 01:01

Modified 29 мая 2023, 09:47

Updated 29 мая 2023, 09:47

В назаровской поликлинике пенсионер умер в очереди к стоматологу

31 января 2018, 01:01

В стоматологической поликлинике города Назарово скончался пожилой мужчина, который стоял в очереди к врачу. Об этом сообщает «Назарово Онлайн».

Несчастный случай произошел утром 30 января. Охранник впустил пациентов во взрослое отделение и ушел открывать детскую секцию. Пока его не было, 65-летнему мужчине в очереди стало плохо. Так как поликлиника открывается за час до начала рабочего дня, в здании не оказалось медицинских работников. Охраннику пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Отмечается, что медики прибыли очень быстро, но спасти пенсионера не удалось. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем.

«Возможен, инфаркт. Точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты»,  пишет издание. 
#Происшествия#Новости
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