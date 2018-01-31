В назаровской поликлинике пенсионер умер в очереди к стоматологу

Несчастный случай произошел утром 30 января. Охранник впустил пациентов во взрослое отделение и ушел открывать детскую секцию. Пока его не было, 65-летнему мужчине в очереди стало плохо. Так как поликлиника открывается за час до начала рабочего дня, в здании не оказалось медицинских работников. Охраннику пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи.