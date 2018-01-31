В назаровской поликлинике пенсионер умер в очереди к стоматологу

Posted 31 января 2018, 01:01
Published 31 января 2018, 01:01
Modified 29 мая 2023, 09:47
Updated 29 мая 2023, 09:47
В стоматологической поликлинике города Назарово скончался пожилой мужчина, который стоял в очереди к врачу. Об этом сообщает «Назарово Онлайн».
Несчастный случай произошел утром 30 января. Охранник впустил пациентов во взрослое отделение и ушел открывать детскую секцию. Пока его не было, 65-летнему мужчине в очереди стало плохо. Так как поликлиника открывается за час до начала рабочего дня, в здании не оказалось медицинских работников. Охраннику пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Отмечается, что медики прибыли очень быстро, но спасти пенсионера не удалось. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем.
«Возможен, инфаркт. Точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты», — пишет издание.