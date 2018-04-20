Красноярцы восхищаются вежливым кондуктором троллейбуса

Posted 20 апреля 2018, 08:39
Published 20 апреля 2018, 08:39
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Красноярцы восхищаются вежливым кондуктором, который работает в троллейбусе №8. В частности, про мужчину рассказала журналистка Ирина Плеханова на своей странице в фейсбуке.
Она пояснила, что на днях поздно возвращалась домой и уставшая села в троллейбус №8. Там она увидела кондуктора, который благодарил каждого пассажира за то, что тот сел в этот троллейбус. Кроме этого, кондуктор желал каждому человеку счастья и здоровья. По словам Ирины, в ответ люди улыбались. Вежливость кондуктора растрогала и саму красноярку.
В комментариях под постом Ирины еще одна жительница рассказала о встрече с кондуктором. По словам пользователя, от добрых пожеланий мужчины «народ шарахался», так как посчитали, что он не в себе.
В редакции «ПМ» также есть сотрудница, которая ежедневно ездит на троллейбусе №8. Она рассказала, что вежливому кондуктору на вид около 40 лет, и мужчина действительно благодарит каждого пассажира и желает счастья и здоровья, причем делает это с серьезным выражением лица. По словам нашей сотрудницы, люди сначала сильно удивляются такому отношению, но потом улыбаются и говорят мужчине «спасибо».
«Проспект Мира» связался с «Горэлектротрансом», однако в приемной про кондуктора ничего не смогли рассказать, а в администрации предприятия пообещали перезвонить.