Красноярцы восхищаются вежливым кондуктором троллейбуса

Она пояснила, что на днях поздно возвращалась домой и уставшая села в троллейбус №8. Там она увидела кондуктора, который благодарил каждого пассажира за то, что тот сел в этот троллейбус. Кроме этого, кондуктор желал каждому человеку счастья и здоровья. По словам Ирины, в ответ люди улыбались. Вежливость кондуктора растрогала и саму красноярку.