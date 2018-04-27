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Posted 27 апреля 2018, 12:20

Published 27 апреля 2018, 12:20

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Владельцы ларьков на Перенсона прекратили голодовку

27 апреля 2018, 12:20

Предприниматели, владеющие павильонами на Перенсона, прекратили голодовку. Причинами называются проблемы со здоровьем и встреча предпринимателей с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в Москве.

Голодовка проходила прямо в торговых точках и длилась восемь дней, но сегодня председатель краевого союза малого предпринимательства Виталий Бондарев призвал голодающих задуматься о здоровье и провести выходные с семьями.

«Нужно подумать о своем здоровье! Сейчас будут праздники, и, мне кажется, было бы правильным провести их с семьей!» — сказал Бондарев во время встречи с голодающими предпринимателями.

Кроме этого, на выходные свои павильоны согласились покинуть предприниматели с Красноярского рабочего, которые голодают уже пять дней. Но от самой голодовки, как уточняется, они не отказались. 

Бондарев добавил, что благодаря встречам с Титовым и депутатами Госдумы решение вопроса о сносе павильонов вернулось в правовое русло и голодовки больше не нужны. 

Напомним, постановление мэрии о сносе 35 павильонов в центре города вышло в начале апреля. В администрации Красноярска объяснили, что торговые точки сносят в связи с благоустройством гостевых трасс Универсиады.

Предприниматели обратились в суд, чтобы оспорить решение мэрии. В знак протеста ларечники объявили голодовку, расположившись в павильоне на Перенсона и других районах города. 

Вице-мэр города Владислав Логинов назвал голодовки предпринимателей «временным явлением и шантажом». Те же мысли высказал и общественник Андрей Болсуновский, связывав акции протеста с предстоящими выборами в горсовет. 

Тем временем накануне красноярские предприниматели устроили пикет в Москве возле офиса Бориса Титова, после чего их пригласили в офис. 

#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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