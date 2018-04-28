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Posted 28 апреля 2018, 06:22

Published 28 апреля 2018, 06:22

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Клуб «Эра» закроется в конце весны

28 апреля 2018, 06:22

Красноярский клуб «Эра» объявил о закрытии. Соответствующее заявление опубликовано в паблике заведения во «ВКонтакте».

В посте о закрытии сказано, что «Эра» проработает до конца весны и проведет все запланированные вечеринки. 

«Открывая двери клуба после их внезапного закрытия на ключ, мы понимали, что это не навсегда. Потому что у всего есть своё начало и конец, желательно логический. И самому долгожившему клубу города действительно пора закрываться, только уже не в виде экстренных новостей, а в виде грандиозного праздника музыки и дружбы длиною в месяц: мы проработаем до конца весны и проведём все главные вечеринки клуба, включая маскарад Party Monster и эпичный выпуск iPod Battl с чемпионами и самыми яркими командами, ну и последние выходные, где будет твориться нам самим пока ещё страшно подумать что :)», — сказано в посте.

Напомним, в середине апреля на дверях «Эры» появился амбарный замок. Запланированные здесь мероприятия отменялись либо переносились на другие площадки. Официально о закрытии заведения не сообщалось, но собственники здания заявляли, что клуб опечатали из-за долгов по аренде. 

Также владельцы сообщали, что уже собираются искать новых арендаторов помещений. Красноярцы в соцсетях отмечали, что с закрытием клуба «уйдет эпоха» и даже предлагали собрать деньги на оплату долгов. Спустя пару дней после неясности директор клуба Денис Кочергин заявил о том, что заведение продолжит работать. Сейчас появилось сообщение о том, что клуб проработает до конца весны. 

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