Клуб «Эра» закроется в конце весны

Также владельцы сообщали, что уже собираются искать новых арендаторов помещений. Красноярцы в соцсетях отмечали, что с закрытием клуба «уйдет эпоха» и даже предлагали собрать деньги на оплату долгов. Спустя пару дней после неясности директор клуба Денис Кочергин заявил о том, что заведение продолжит работать. Сейчас появилось сообщение о том, что клуб проработает до конца весны.