Золотые часы и запонка Шаляпина: в Красноярске появится музей Дмитрия Хворостовского

Коллекцию Хворостовского собирают в краеведческом музее с 1995 года. Сейчас ее пополнили новые экспонаты, которые передали музею родители исполнителя. В будущем эта коллекция должна стать основой нового музея, для которого сейчас ищется помещение, а пока экспозицию представят летом на выставке в музее-усадьбе Юдина.