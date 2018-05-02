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Posted 2 мая 2018, 03:20

Published 2 мая 2018, 03:20

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Золотые часы и запонка Шаляпина: в Красноярске появится музей Дмитрия Хворостовского

2 мая 2018, 03:20

В Красноярске откроют музей Дмитрия Хворостовского. В нем будут представлены костюмы и другие различные предметы, принадлежащие оперному певцу. 

Коллекцию Хворостовского собирают в краеведческом музее с 1995 года. Сейчас ее пополнили новые экспонаты, которые передали музею родители исполнителя. В будущем эта коллекция должна стать основой нового музея, для которого сейчас ищется помещение, а пока экспозицию представят летом на выставке в музее-усадьбе Юдина.

Портал «Культура 24» пишет, что в будущем музее будут представлены виниловые пластинки, которые коллекционировала семья Хворостовского, запонка Федора Шаляпина, которую Дмитрию подарила поклонница, золотые часы, подаренные бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, костюм, сшитый для исполнителя Вячеславом Зайцевым, награда Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в виде скрипичного ключа и многое другое. 

#Алёна Аракчеева#Культура#Новости
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