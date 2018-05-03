Пьяная красноярка с ножевым ранением избила фельдшера скорой

Posted 3 мая 2018, 09:19
Published 3 мая 2018, 09:19
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
В Красноярске пьяная пациентка напала на фельдшера скорой помощи, об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел вечером 2 мая в одном из общежитий на улице Ключевской. Бригада скорой помощи — врач и два фельдшера — выехала по вызову к женщине с ножевым ранением. Когда бригада приехала в общежитие, она обнаружила там пьяную компанию из пяти человек. Нетрезвая компания начала конфликтовать с медиками, а пациентка напала на фельдшера.
«Пока врач оказывал помощь пациентке с резаными ранами плеча, она нанесла несколько ударов кулаком в лицо 41-летней женщине-фельдшеру», — говорится в сообщении следователей.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, сейчас проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают свидетелей инцидента и медицинских работников.
Пострадавшая от побоев фельдшер обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Тяжесть, нанесенного здоровью медика вреда, определит экспертиза.