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Posted 3 мая 2018, 09:19

Published 3 мая 2018, 09:19

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Пьяная красноярка с ножевым ранением избила фельдшера скорой

3 мая 2018, 09:19

В Красноярске пьяная пациентка напала на фельдшера скорой помощи, об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 2 мая в одном из общежитий на улице Ключевской. Бригада скорой помощи — врач и два фельдшера — выехала по вызову к женщине с ножевым ранением. Когда бригада приехала в общежитие, она обнаружила там пьяную компанию из пяти человек. Нетрезвая компания начала конфликтовать с медиками, а пациентка напала на фельдшера.

«Пока врач оказывал помощь пациентке с резаными ранами плеча, она нанесла несколько ударов кулаком в лицо 41-летней женщине-фельдшеру», — говорится в сообщении следователей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, сейчас проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают свидетелей инцидента и медицинских работников.

Пострадавшая от побоев фельдшер обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Тяжесть, нанесенного здоровью медика вреда, определит экспертиза. 

#Полина Бородкина#Криминал#Новости
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