Пьяная красноярка с ножевым ранением избила фельдшера скорой

Инцидент произошел вечером 2 мая в одном из общежитий на улице Ключевской. Бригада скорой помощи — врач и два фельдшера — выехала по вызову к женщине с ножевым ранением. Когда бригада приехала в общежитие, она обнаружила там пьяную компанию из пяти человек. Нетрезвая компания начала конфликтовать с медиками, а пациентка напала на фельдшера.

