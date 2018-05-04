Дмитрий Миндиашвили покинул пост президента Академии борьбы

Добавим, в декабре телеканал «Россия 24» сделал заявление о том, что некоторые выпускники Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили являются террористами. Позже представители Академии провели пресс-конференцию с журналистами, на которой заявили, что сюжет является «травлей и разжиганием межнациональной вражды».