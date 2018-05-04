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Posted 4 мая 2018, 10:07

Published 4 мая 2018, 10:07

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Дмитрий Миндиашвили покинул пост президента Академии борьбы

4 мая 2018, 10:07

Легендарный тренер Дмитрий Миндиашвили покинул пост президента Академии борьбы. С 7 мая его место займет экс-заместитель министра спорта Красноярского края Аркадий Кривошеев. 

В свою очередь, Дмитрий Миндиашвили займёт в Академии должность почетного тренера. 4 июня ему исполнится 85 лет. 

Школа высшего спортивного мастерства, позже — Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили, была основана в 1973 году после триумфальной победы прославленного ученика Дмитрия Миндиашвили — Ивана Ярыгина — на Олимпийских играх 1972 года. Учениками красноярской школы борьбы завоевано 14 олимпийских медалей, в числе которых 10 золотых.

Добавим, в декабре телеканал «Россия 24» сделал заявление о том, что некоторые выпускники Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили являются террористами. Позже представители Академии провели пресс-конференцию с журналистами, на которой заявили, что сюжет является «травлей и разжиганием межнациональной вражды».

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