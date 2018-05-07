«​Действовали по закону»: глава краевой полиции высказался о задержаниях на митинге

Posted 7 мая 2018, 13:29
Published 7 мая 2018, 13:29
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий прокомментировал задержания на несанкционированном митинге «Он нам не царь», который проходил в Красноярске в субботу, 5 мая.
Подобные акции в этот день были организованы во многих городах России и также закончились массовыми задержаниями. Где-то акции были согласованы, где-то проходили без согласования с властями. К участию в них ранее в сети призывал Алексей Навальный, который предлагал выступить против несменяемости власти в России. Протесты были приурочены к инаугурации Владимира Путина.
В Красноярске несогласованный митинг перешел в массовые гуляния по центру города. Скандируя протестные лозунги, сотни красноярцев направились по Карла Маркса в сторону Коммунального моста, где начались задержания.
В полиции города и края в день митинга задержания не комментировали, а на сайте МВД России только вечером опубликовали небольшой пресс-релиз под названием «Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на общественно-политических мероприятиях». В нем сказано, что «полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка» на протестных акциях, а также перечислено количество участников акций в городах. Данных о задержаниях в этом тексте нет.
Информацию о задержаниях и возбужденных делах публиковали различные правозащитные организации. Так, по данным проекта «ОВД-Инфо», всего на митингах «Он нам не царь» в 27 городах были задержаны более 1 600 человек. Из них 45 человек — в Красноярске.
В частности, в день митинга полицейские задержали координатора красноярского штаба Навального Яну Герасимову, которую в итоге арестовали на трое суток. В самом штабе «ПМ» уточнили, что количество задержанных им пока точно неизвестно, но сейчас активисты занимаются подсчетом.
Сегодня в пресс-службах полиции города и края также отказались от комментариев. Единственный официальный комментарий ближе к вечеру дал журналистам глава краевой полиции Александр Речицкий. Он заявил, что сотрудники полиции на митинге действовали «в рамках законодательства».
Количество задержанных Речицкий также не уточнил, сославшись на то, что оно якобы еще неизвестно. Но уточнил, что сейчас полицейские собираются привлечь к ответственности участников митинга, которые совершали «противоправные действия». В качестве примера начальник полиции привел молодого человека, который бросил георгиевскую ленточку около урны.