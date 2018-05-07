«​Действовали по закону»: глава краевой полиции высказался о задержаниях на митинге

В полиции города и края в день митинга задержания не комментировали, а на сайте МВД России только вечером опубликовали небольшой пресс-релиз под названием «Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на общественно-политических мероприятиях». В нем сказано, что «полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка» на протестных акциях, а также перечислено количество участников акций в городах. Данных о задержаниях в этом тексте нет.