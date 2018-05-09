Власти Тувы объявили конкурс по поиску экстремистов в интернете

Posted 9 мая 2018, 06:42
Published 9 мая 2018, 06:42
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Агентство по делам национальностей Республики Тыва организовало «конкурс мобильных репортажей, направленных на противодействие экстремизму». Соответствующее положение появилось на сайте агентства.
Жителям Тувы предлагают создавать видеоролики, творческие и другие работы, темой которых является укрепление гражданского единства и борьба с экстремизмом. Помимо этого участникам предлагают находить в интернете «информацию экстремистского характера» и присылать скриншоты и ссылки на подозрительные сообщения и призывы.
«Ссылки на призывы к массовым беспорядкам, совершению актов гражданского неповиновения, в том числе призывы на встречи с указанием места и времени для участия в указанных акциях», — говорится в опубликованном приказе
Оценивать материалы будет специальное жюри. Победителю вручат диплом и три тысячи рублей, говорится в документе.