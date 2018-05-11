Схему движения по Копылова и Красной Армии немного изменят на два месяца





В КрУДоре отметили, что схема объезда не должна вызвать неудобств для автомобилистов.

«По мнению специалистов, схема объезда участков, где ведутся строительные работы, не вызовет неудобств. Непосредственно перед закрытием появятся предупреждающие дорожные знаки, а на объезде будет три полосы движения», — рассказали в управлении.

Напомним, строительство дороги от Николаевского моста проходит в два этапа. По проекту в створе Волочаевской от Дубровинского до Копылова должны построить дорогу протяженностью 2 км с четырьмя путепроводами. Магистраль станет шестиполосной, по три полосы в каждую сторону движения. На протяжении дороги должны возвести 6 пешеходных переходов — один надземный и 5 подземных. Работы первого этапа должны завершить к 30 ноября 2018 года.

Второй этап будет заключаться в развитии сети улиц-дублеров.