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Posted 11 мая 2018, 12:50

Published 11 мая 2018, 12:50

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

Схему движения по Копылова и Красной Армии немного изменят на два месяца

11 мая 2018, 12:50

Из-за строительства сразу двух подземных переходов на улицах Копылова и Красной Армии немного изменят схему движения. Как рассказали в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор), изменения начнут действовать с 19 мая и, предварительно, продлятся два месяца. 


Автомобили будут двигаться в объезд мест строительства на параллельных участках. 



В КрУДоре отметили, что схема объезда не должна вызвать неудобств для автомобилистов.

«По мнению специалистов, схема объезда участков, где ведутся строительные работы, не вызовет неудобств. Непосредственно перед закрытием появятся предупреждающие дорожные знаки, а на объезде будет три полосы движения», — рассказали в управлении.

Напомним, строительство дороги от Николаевского моста проходит в два этапа. По проекту в створе Волочаевской от Дубровинского до Копылова должны построить дорогу протяженностью 2 км с четырьмя путепроводами. Магистраль станет шестиполосной, по три полосы в каждую сторону движения. На протяжении дороги должны возвести 6 пешеходных переходов — один надземный и 5 подземных. Работы первого этапа должны завершить к 30 ноября 2018 года. 

Второй этап будет заключаться в развитии сети улиц-дублеров. 

#Сергей Ошаров#Город#Новости
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