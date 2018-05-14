«Каждый спросил бы за такие слова»: форвард «Енисея» ответил на обвинения болельщиков в «сливе» сезона

Футболистов критиковали за весеннюю часть первенства ФНЛ. В социальных сетях фанаты клуба писали гневные комментарии и обвиняли команду в том, что она «сливает» сезон. Провальность сезона отметил и директор клуба Денис Рубцов. На своей странице во «Вконтакте» он написал, что потерять лидерство в турнирной таблице, которое команда сохраняла на протяжении тридцати туров, — это «морально тяжело». Однако Рубцов тоже сказал, что комментарии о «сливе» являются оскорблением каждого сотрудника клуба.