«Каждый спросил бы за такие слова»: форвард «Енисея» ответил на обвинения болельщиков в «сливе» сезона

Posted 14 мая 2018, 08:55
Published 14 мая 2018, 08:55
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Форвард ФК «Енисей» Артур Малоян ответил на критику болельщиков, которые написали, что команда «сливает» сезон. Малоян отметил, что «настоящий болельщик, который верит в команду», никогда не напишет подобного. Комментарий футболиста опубликовал спортивный директор клуба Денис Петровский на своей странице в фейсбуке.
«Тот человек, который приходит на стадион и болеет за нас, он видит самоотдачу, футбол, — сказал Малоян. — Когда команда сливает, а футболисты просто отбывают номер на поле — это видно невооруженным глазом. Каждый матч команда бьется на поле! Что касается сливов, то повторюсь — это отвратительное высказывание. Каждый в команде спросил бы за такие слова, если у кого-то наберется смелости сказать это в лицо».
Футболистов критиковали за весеннюю часть первенства ФНЛ. В социальных сетях фанаты клуба писали гневные комментарии и обвиняли команду в том, что она «сливает» сезон. Провальность сезона отметил и директор клуба Денис Рубцов. На своей странице во «Вконтакте» он написал, что потерять лидерство в турнирной таблице, которое команда сохраняла на протяжении тридцати туров, — это «морально тяжело». Однако Рубцов тоже сказал, что комментарии о «сливе» являются оскорблением каждого сотрудника клуба.
«Я надеюсь, каждый из вас понимает значение слова "сливать", если его употребляет. Слить — умышленно проиграть матч. В сегодняшнем "Енисее" такого нет и не будет. Поэтому любое подобное сообщение — оскорбление каждого сотрудника клуба. Никто на протяжении сезона заявленную летом задачу не снимал, заднюю не давал. Концовка матча с "Шинником" дала ответ таким "болельщикам" нашей команды — команда не сдается и хочет в премьер-лигу!»
В конце сезона ФК «Енисей» обыграл ярославский «Шинник» и питерское «Динамо» со счетом 2:1, тем самым заняв третье место в ФНЛ. Стыковые матчи за право выхода в премьер-лигу пройдут 17 и 20 мая в Красноярске и Махачкале. «Енисей» будет играть с «Анжи».