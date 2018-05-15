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Posted 15 мая 2018, 10:52

Published 15 мая 2018, 10:52

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Мужчина утащил девушку с остановки и попытался изнасиловать. Следователи просят помощи в розыске

15 мая 2018, 10:52

Следователи просят красноярцев помочь разыскать мужчину, который попытался изнасиловать девушку. 


По данным управления СК, нападение произошло еще 1 марта. Утром 30-летняя девушка спускалась по лестнице, расположенной недалеко от остановки «Копыловский мост». В это время к ней подбежал незнакомый мужчина, обхватил ее со спины, и они вдвоем упали с лестницы. Затем мужчина утащил девушку к гаражам, расположенным на Красной Армии. Там он начал душить ее и попытался изнасиловать. Однако девушка активно сопротивлялась и кричала, поэтому нападавший испугался появления прохожих и убежал. 


#Происшествия#Новости
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