Мужчина утащил девушку с остановки и попытался изнасиловать. Следователи просят помощи в розыске





По данным управления СК, нападение произошло еще 1 марта. Утром 30-летняя девушка спускалась по лестнице, расположенной недалеко от остановки «Копыловский мост». В это время к ней подбежал незнакомый мужчина, обхватил ее со спины, и они вдвоем упали с лестницы. Затем мужчина утащил девушку к гаражам, расположенным на Красной Армии. Там он начал душить ее и попытался изнасиловать. Однако девушка активно сопротивлялась и кричала, поэтому нападавший испугался появления прохожих и убежал.



