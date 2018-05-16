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Posted 16 мая 2018, 12:14

Published 16 мая 2018, 12:14

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

«В нем нет сознания»: пострадавшего в аварии по пути в Шерегеш готовят к выписке

16 мая 2018, 12:14

Жителя Железногорска Илью Павлова, который пострадал в аварии по пути в Шерегеш, готовят к выписке из больницы. О состоянии парня регулярно рассказывает его брат Никита в социальных сетях.

Фото: Илья Павлов

Напомним, авария произошла ночью 23 февраля на трассе Р-255 «Сибирь». Там столкнулись грузовик «Вольво» и пассажирский автобус «Хайгер, следовавший из Красноярска в Шерегеш. 

По версии следствия, 33-летний красноярец, управляя автобусом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и в результате допустил занос задней части автобуса на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.

В результате аварии погибли 6 человек в возрасте от 20 до 46 лет: четыре женщины и двое мужчин. Среди погибших — пассажиры автобуса и водитель фуры. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Были назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы. 

В аварии Илья получил тяжелую черепно-мозговую травму, он был в коме и находился на искусственной вентиляции легких. В марте из кемеровской больницы его доставили в краевую, а затем в больницу Железногорска. Сейчас парень уже дышит самостоятельно, брат также пишет, что Илья реагирует на прикосновения и поднимает голову. 

Несмотря на это Никита уточнил пользователям, что его брат находится в вегетативном состоянии, «в нем нет сознания», и его кормят через зонд измельченной пищей. 

 «Все движется к тому, что Илью готовят к выписке. Сейчас у нас просто организационные моменты к подготовке, и как мы всё соберем и приобретем, что нужно, так и настанет “день Х”», — написал брат пострадавшего. 

Дома ухаживать за Ильей будут его родные, также парня, по словам его брата, ожидает реабилитационный центр.

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