Куда лететь: самые дешевые авиабилеты из Красноярска на ближайшее время

На улице весна, но погода не радует, май на минималках не греет и вообще до крайности суров. Но ничего, ведь есть самолеты, и они вполне могут унести туда, где теплее.

Сколько: 19 348 рублей

Когда: 21 мая — 4 июня

Армения — страна гостеприимная, и шашлычок под коньячок, вопреки песне, вкусней всего именно в Ереване. К тому же страна небогатая, поэтому цены в ресторанах и гостиницах вполне приемлемые.