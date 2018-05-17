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Posted 17 мая 2018, 14:25

Published 17 мая 2018, 14:25

Modified 29 мая 2023, 09:17

Updated 29 мая 2023, 09:17

Куда лететь: самые дешевые авиабилеты из Красноярска на ближайшее время

17 мая 2018, 14:25

На улице весна, но погода не радует, май на минималках не греет и вообще до крайности суров. Но ничего, ведь есть самолеты, и они вполне могут унести туда, где теплее. 

Красноярск — Ереван

Сколько: 19 348 рублей
Когда: 21 мая — 4 июня

Армения — страна гостеприимная, и шашлычок под коньячок, вопреки песне, вкусней всего именно в Ереване. К тому же страна небогатая, поэтому цены в ресторанах и гостиницах вполне приемлемые.


Красноярск — Астана

Сколько: 19 774 рубля
Когда: 24 мая — 7 июня

Астана — это такой бюджетный Дубай. Золота пожиже, небоскребы пониже, сверкающих внедорожников поменьше, но для аскетичных сибиряков и имеющегося гламура будет вдоволь. Посмотрев на возникшую среди пустыни столицу, можно отправиться в Алма-Ату, есть бешбармак и смотреть на Медео. 


Красноярск — Будапешт

Сколько: 17 388 рублей
Когда: 23 мая — 31 мая

Все, кто бывал в венгерской столице, оставались от нее в полном восторге. Архитектура как в Вене, вино как в Риме, девушки как в Киеве и цены как в Березовке. К тому же в Будапеште нет таких толп всё пожирающих и всё загаживающих туристов. 

Красноярск — Карлсруэ

Сколько: 20 869 рублей
Когда: 24 мая — 29 мая

Если есть пара свободных дней и шенген, можно сгонять на четыре дня в живописный и трудновыговариваемый городок в Германии. Пиво, сосиски, готические здания. Вечером шнапс, утром самолет. Ненадолго, зато как настоящий хай-мидл. 


Красноярск — Ларнака

Сколько: 23 080 рублей
Когда: 24 мая — 29 мая

Еще одно путешествие на пять дней, на этот раз на Кипр. Покупаться, поваляться, выпить коктейль из соломинки, заснуть на пляже и обгореть, купить сувенир и домой. Ну а что, некоторые по путевкам на меньшее время едут. 


Красноярск — Симферополь

Сколько: 12 305 рублей
Когда: 2 июня — 13 июля

Что вам рассказать про Крым? Вы и так всё знаете: море, солнце, мускат «Белый камень», купи чебурек, купи чурчхелу, купи вино, купи шашлык, сними у меня дом, забери меня с собой, я вернусь сквозь злые ночи. В общем, типичный отдых на российском курорте. Однако при наших температурах за окном солнечный козырь бьет всё. 


#Общество#Гиды
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